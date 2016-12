Besoin de vacances, mon ange?

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants qui aura lieu du 3 au 9 novembre prochain, la Société Alzheimer de Lanaudière présente la pièce de théâtre interactive « Pas de vacances pour les anges ».

De nos jours, les familles sont petites et les soins de santé à domicile sont difficiles d’accès. La grande question n’est donc pas «serai-je un jour un aidant naturel?», mais plutôt: «quand deviendrai-je un aidant naturel?». Avant d’avoir pu répondre à la question, les responsabilités et les deuils quotidiens prennent de plus en plus de place et, sans s’en rendre compte, on se retrouve à concilier famille, travail et responsabilités d’aidants. En résulte : essoufflement, isolement, détresse et un grand risque de détérioration de la santé, mentale et physique.

Souvent, la première chose que les gens demandent aux aidants quand ils les rencontrent c’est : « comment va ta mère... ton père... ta conjointe... ». On ne leur demande pas souvent comment ils vont.

Pas de vacances pour les anges, c'est un temps donné pour se poser la question et prendre le temps d'entendre la réponse. C’est une occasion de rencontres, de réflexions, une pause salutaire qui arrive comme une bouffée d’air frais. La pièce permet de prendre du recul et d’échanger avec des gens qui vivent la même situation. Les spectateurs arrivent même à rire de ce qui n’est plus drôle... c’est une véritable bouée de sauvetage pour certains.

Deux représentations sont offertes : le 6 novembre au Centre Saint Jean-Bosco à St-Charles-Borromée et le 12 novembre à la Cité GénérAction 55+ à Terrebonne. Les deux représentations sont à 14 h 00. Les billets sont au coût de 10$ pour les membres de la Société Alzheimer de Lanaudière et de 15$ pour les non-membres. Pour plus d’informations ou pour réserver vos billets, communiquez avec la Société Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057.