Les villages-relais : Mettez la route sur pause

Toute l’année, faites une halte dans l’un des 40 villages-relais du Québec. Ces municipalités accueillantes s’engagent à offrir une gamme étendue de services dont vous avez besoin lors de vos déplacements. En prime, la possibilité de découvrir des paysages et des attraits hors du commun!

Les villages-relais sont situés le long des routes nationales et touristiques reconnues. Ils offrent des services de qualité et des lieux d’arrêt agréables et sécuritaires accessibles en tout temps. Vous pouvez vous y arrêter notamment pour vous reposer, combler une fringale ou faire le plein d’essence. Avec un réseau de 40 villages-relais au Québec répartis dans 16 régions touristiques, vous en croiserez à des intervalles moyens de 80 km, soit environ à chaque heure de conduite.

Les villages-relais s’engagent à respecter en tout temps une charte de qualité qui garantit des services essentiels et des heures minimales d’ouverture.

Dans Lanaudière, Berthierville est un village-relais. Il représente un lieu d’arrêt important sur l'autoroute 40 entre Montréal et Québec. À ce titre, on peut la considérer comme une ville touristique, compte tenu de l'importance des revenus tirés du tourisme de passage et de sa descente en bateau très populaire qui donne accès au fleuve Saint-Laurent, aux îles de Berthier et au lac Saint-Pierre. Berthierville est une ville accueillante, remplie d’histoire, de gens dynamiques et qui connaît présentement un essor important.

Sécurité

Un arrêt dans un village-relais est un bon moyen pour contrer les effets de la fatigue au volant, puisqu’elle est une des principales causes de décès sur les routes du Québec (source : SAAQ). Les villages-relais font justement partie d’un réseau de lieux d’arrêt sécuritaires qui comprend les aires de service, les haltes routières, les belvédères et les aires de repos pour camionneurs.

Attraits

En plus des services, les villages-relais offrent des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un environnement accueillant, vous offrant la possibilité de prolonger votre séjour.

Repérez un village-relais

Sur la route, recherchez le panneau de signalisation bleu et les flèches directionnelles qui vous guideront jusqu’à un panneau d’information au cœur du village-relais. Sur ce panneau, vous trouverez la liste des commerces et lieux publics offrant des services de qualité.

Pour plus de détails

Vous trouverez tous les renseignements sur le site Web de la Fédération des Villages-relais du Québec au www.villages-relais.qc.ca et sur les sites du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports au www.transports.gouv.qc.ca ou au www.quebec511.info. On y trouve notamment l’emplacement des villages-relais, les commerces et les lieux offrant les services et la charte de qualité.