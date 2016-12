La saison des pulpes est à nos portes

La rentrée scolaire sonne souvent le glas des nouvelles fleurs, mais c’est aussi le bon moment pour commencer à planifier vos plates-bandes de l’an prochain, et ce, avant même de ramasser des sacs de feuilles mortes.

Que planter?

Une plantation en septembre vous assure d’avoir une floraison au printemps et ainsi d’étendre la période de floraison de votre jardin sur plusieurs mois. Les perce-neige méritent leur nom et leur place si vous souhaitez voir poindre les premières fleurs tôt au même titre que les crocus.

Les tulipes offrent évidemment une grande variété de couleurs. Vous pouvez aisément les utiliser pour varier la palette de couleurs de votre jardin d’une année à l’autre ou encore pour créer des motifs. Pourquoi ne pas les planter en pots pour décorer votre terrasse ou votre entrée?

Enfin, les narcisses, les lis, les jacinthes et les glaïeuls vous offrent assez de formes et de coloris pour créer la plus belle oasis fleurie. Les jonquilles sont un incontournable et apportent une touche de soleil dans votre jardin!

Comment prendre soin des pulpes?

Toutes les espèces ont leurs spécificités, mais il existe plusieurs indications générales qui facilitent la plantation. Évitez les sols rocailleux et préférez la terre légère, riche et chaude si possible en privilégiant les zones ensoleillées ou mi-ombragées.

Ne tardez pas à mettre les bulbes en terre, car ils peuvent se dessécher rapidement. Plantez les bulbes tôt en septembre pour qu’ils aient le temps de s’enraciner avant les premiers gels au sol. Puis, le printemps venu, pensez à arroser régulièrement les fleurs.

Disposez les bulbes à 10 ou 15 centimètres de distance environ. Les petites fleurs, comme les perce-neige et les crocus, peuvent être alignées en rangs plus serrés, mais les iris exigent un espacement d’au moins 20 centimètres. La profondeur de plantation devrait équivaloir à deux ou trois fois la hauteur du bulbe. Remplissez ensuite votre trou en faisant attention pour que le bulbe tout entier soit en contact avec la terre.

