Les serrures sans clé peuvent parfois vous sauver

(EN) Si vous magasinez pour une quincaillerie de porte, vous avez sans doute remarqué l'élégance des nombreux modèles de serrures sans clé. Offertes dans de superbes finis métalliques et activées par un NIP sur un clavier numérique ou tactile, ces serrures ajoutent une touche de raffinement à toute porte d'entrée.

La sécurité doit toutefois être le facteur déterminant pour la fabrication des serrures sans clé. Selon les enquêteurs des corps policiers, bon nombre de voleurs possèdent une clé du domicile qu'ils ciblent. L'installation d'un pêne dormant classé ANSI de grade 1 – dans lequel toutes les données entreposées sont cryptées de la même façon sécuritaire que les sites bancaires en ligne – est le meilleur moyen d'éviter les cambriolages.

De plus, le simple fait de ne plus avoir à se soucier de ne pas perdre ses clés peut être réconfortant pour n'importe qui. Il n'est plus nécessaire de fouiller dans vos poches ou votre sac les bras chargés de sacs d'épicerie; inutile d'emporter vos clés lorsque vous partez en randonnée; sachez à quelle heure vos enfants rentrent de l'école; et nul besoin de vous inquiéter si vous avez remis une clé à la femme de ménage, à l'homme à tout faire, à la gardienne… Nous avons tous vécu de telles situations, et voici les solutions :

Vous vous êtes embarré : Inutile de faire des dégâts coûteux en brisant la fenêtre. Il vous suffit d'inscrire votre code d'usager sur l'écran de votre serrure intelligente, et vous êtes dans la maison. Pour activer la serrure lorsque vous quittez, vous appuyez sur un bouton à l'extérieur et le tour est joué.

Perdu vos clés ? : Les enfants comme les adultes perdent leurs clés. Certains modèles de serrures de pointe comme le pêne dormant Schlage Touchscreen et son cousin le pêne dormant Schlage Keypad, vous pouvez assigner un code unique à chaque membre de la famille de façon à assurer leur sécurité et votre tranquillité d'esprit.

Les oublis : Vous avez oublié de barrer la porte en partant ? Certains modèles informatisés de pênes dormants Schlage peuvent être reliés à votre ordinateur, votre téléphone intelligent ou à un autre type d'appareil mobile. Si vous êtes loin de la maison, les caractéristiques intelligentes d'un tel système vous permettent de contrôler la serrure, ou d'envoyer un code à quelqu'un pour laisser la personne entrer dans la maison avec leur téléphone. Avec des appareils aux systèmes d'ingénierie de pointe comme le pêne dormant Sense Smart et le pêne dormant Connect Touchscreen, vous obtenez un niveau de sécurité extrêmement sophistiqué et fiable.

La liberté : Partez en randonnée, promenez le chien, ou partez en vitesse pour une excursion en famille durant la fin de semaine sans vous soucier de cacher une clé à l'extérieur de la maison si vous ne pouvez pas apporter vos clés. De plus, avec une serrure sans clé à écran tactile vous aurez suffisamment de lumière si vous revenez le soir pour pouvoir rapidement entrer dans la maison.