Cinq conseils pour parler des vaccins à vos enfants

(EN) Les parents sont responsables du bien-être de leurs enfants, et les vaccins se trouvent à être la meilleure façon de protéger leur santé. Faire vacciner votre enfant est simple et permet de le protéger contre des maladies évitables et potentiellement mortelles. Même s'il est facile de prendre rendez-vous chez un médecin pour obtenir ces injections essentielles, parler de la vaccination à vos enfants peut s'avérer difficile. Voici quelques conseils testés par des parents pour vous aider tous les deux à franchir cette étape. N'oubliez pas : plus ils en savent, plus la visite chez le médecin se passera bien.

1. Dites la vérité. Bien que vous n'ayez pas à dévoiler chaque détail du processus avant d'aller chez le médecin, vous voulez que votre enfant ait confiance en vous. Dites-lui donc avec franchise à quoi il doit s'attendre. S'il vous demande si l'injection lui fera mal, répondez-lui « peut-être, mais seulement pendant quelques secondes ».

2. N'esquivez pas les questions difficiles. Restez calme et souriez en parlant. Votre confiance envers le processus de vaccination rassurera votre enfant qui saura que tout ira bien.

3. Faites preuve de créativité. Il y a une raison pour laquelle de nombreux médecins donnent une sucette aux enfants après leur examen médical; c'est une récompense pour avoir coopéré et fait preuve de courage. Vous n'avez cependant pas besoin d'avoir recours à des bonbons. Optez plutôt pour une récompense plus saine qui inclut du temps passé avec vous. Dites à votre enfant qu'après son vaccin, vous lui lirez son livre préféré ou l'emmènerez au terrain de jeu.

4. Ne soyez pas en colère contre votre enfant s'il résiste. Parlez-lui, ainsi qu'à votre médecin, afin de trouver des solutions. Planifier un seul vaccin par visite est un excellent moyen d'apaiser ses craintes et de rendre l'expérience plus gérable. Si votre enfant a des frères, des sœurs ou des cousines ou cousins plus âgés, demandez-leur de lui expliquer à quel point il est rapide et facile de se faire vacciner.

5. Expliquez à votre enfant l'importance des vaccins. N'oubliez pas de souligner à quel point nous avons de la chance d'en avoir au Canada. Expliquez-lui que, dans de nombreux pays, des enfants deviennent très malades parce qu'ils n'ont pas accès aux vaccins. Vous pouvez même aller en ligne et lui montrer l'excellent travail que font des organismes comme l'UNICEF, qui, en collaboration avec Kiwanis et le gouvernement du Canada, s'emploie à éliminer le tétanos maternel et néonatal et à sauver des vies en utilisant de simples vaccins.