Dissipons les mythes sur les fuites urinaires

(EN) L'incontinence est courante chez les femmes puisqu'elle touche une femme sur trois entre 18 et 75 ans. Pour plusieurs d'entre nous, il est intimidant de parler des fonctions corporelles, et comme le sujet est parfois difficile à aborder ouvertement, les mythes à ce sujet sont nombreux. D'ailleurs, cette attitude est néfaste pour nous : 15 pour 100 des femmes qui souffrent d'incontinence urinaire disent que le problème nuit modérément ou beaucoup à leur travail et à leurs activités quotidiennes, et 6 femmes sur 10 ont l'impression de vivre avec un secret.

« La sensibilisation au problème est très importante », affirme Barbara Hannah Grufferman, experte en vieillissement positif et auteure du livre The Best of Everything after 50. « En démystifiant l'incontinence et en incitant les gens à en parler, les femmes vont apprendre qu'elles ne sont pas seules et auront plus confiance en elles pour gérer leurs problèmes de vessie. » Alors, attaquons-nous dès maintenant à certains de ces mythes.

1er mythe : Seules les personnes âgées font de l'incontinence urinaire. Bien que le risque de faire de l'incontinence augmente avec l'âge, une femme sur trois de plus de 18 ans a des fuites urinaires. Le problème survient après un accouchement, au début de la ménopause ou à la suite d'une maladie, et peut aussi être attribuable à d'autres causes. Si elles en discutent avec un ami ou un professionnel de la santé, les femmes aux prises avec ce problème se sentiront moins seules et plus confiantes de trouver une solution qui leur conviendra.

3e mythe : Il faut boire le moins possible. Les boissons contenant de la caféine peuvent stimuler la vessie, mais il est par contre important de boire de l'eau. Prenez l'habitude de boire de l'eau entre les repas pour aider à réduire les odeurs d'urine et rester bien hydratée.