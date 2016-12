Rentrée scolaire - 12 conseils pour automobilistes

Comme les enfants et les jeunes rentrent à l’école dans les prochaines semaines, le Conseil canadien de la sécurité tient à rappeler aux automobilistes de redoubler de prudence sur la route en cette période fort occupée de l’année.

« Nous avons un devoir envers les jeunes de nos collectivités de revoir et de respecter les règles relatives aux zones scolaires », déclare Jack Smith, président du Conseil canadien de la sécurité. « Alors que les vacances d’été tirent à leur fin, souvenons-nous qu'une circulation accrue sur nos routes peut entraîner un plus grand nombre de collisions ».

Conseils de conduite pour assurer la sécurité des enfants

1. Réduisez votre vitesse. Soyez très prudent dans les quartiers résidentiels où il y a des enfants. Respectez les limites de vitesse dans les zones scolaires et près des terrains de jeux.

2. Arrêtez-vous lorsqu’un autobus scolaire fait clignoter ses feux rouges et déploie son bras de signalisation d’arrêt. Dans les plupart des cas, les véhicules doivent s’arrêter dans les deux directions en présence d’un autobus scolaire. Ne vous remettez pas en marche tant que les feux clignotants ne sont pas éteints.

3. Obéissez aux brigadiers scolaires.

4. Ne dépassez jamais un autre véhicule dans une zone scolaire ou à moins d’une demi-rue de distance d’un passage pour piétons.

5. Évitez les demi-tours et les virages en trois points dans les zones scolaires. Les enfants peuvent avoir du mal à anticiper ce genre de manœuvre d’un

véhicule.

6. Restez à bonne distance des cyclistes (certaines provinces exigent une distance minimum d’un mètre).

7. Regardez par-dessus votre épaule avant d’ouvrir la portière de votre véhicule. .

8. Prévoyez suffisamment de temps pour arriver à destination.

9. Si vous observez un automobiliste qui conduit de façon imprudente ou que vous soupçonnez qu’un conducteur est en état d’ébriété, arrêtez-vous dès qu’il vous est possible de le faire en toute sécurité et appelez la police en composant le 911.

10. Choisissez les transports en commun et les modes de transport actifs dans la mesure du possible. Une automobile de moins sur la route la rend un peu plus sûre pour tout le monde.

11. Si vous devez conduire vos enfants à l’école, faites descendre vos enfants loin de la circulation soit habituellement du côté passager afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent côté rue.

12. Marchez un peu. Afin d’éviter la congestion automobile dans les aires de l’école, songez à vous garer à un pâté de maisons plus loin et accompagnez vos enfants à pied le reste du chemin.

La sécurité routière est l’affaire de tout le monde. Faisons tous notre part pour que les enfants soient en sécurité à la rentrée scolaire.