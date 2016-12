Essayez ces simples astuces pour augmenter votre apport en fibres

(EN) La plupart des Canadiens ne consomment que la moitié de l'apport quotidien recommandé en fibres, et ce, malgré tous les bienfaits pour la santé connus de ces dernières. Les fibres, une des plus grandes tendances de l'année en matière d'alimentation, aident notre système digestif à bien fonctionner. Beaucoup de gens ignorent par contre qu'il a aussi été démontré que les fibres peuvent aider à réduire le cholestérol et le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de même que contribuer à la gestion du poids et à la réduction du risque de diabète de type 2 en améliorant le taux de sucre dans le sang.

L'apport quotidien en fibres recommandé est de 38 grammes pour les hommes et de 25 grammes pour les femmes. Consommer suffisamment de fibres chaque jour est facile, grâce à ces astuces qui permettent de les intégrer aux aliments que vous aimez.

Ajoutez des céréales à teneur élevée en fibres à votre alimentation. Une façon un peu plus simple d'augmenter votre apport en fibres est d'incorporer des céréales Kellogg's All-Bran à votre alimentation. Il suffit d'incorporer une demi-tasse de céréales All-Bran Original ou un tiers de tasse de céréales All-Bran Buds pour obtenir une dose importante de fibres, soit près de la moitié de l'apport quotidien recommandé.

Pensez au-delà du petit déjeuner. Consommer suffisamment de fibres ne se limite pas au petit déjeuner. Pour ajouter des fibres essentielles à votre routine quotidienne, il suffit d'ajouter des aliments riches en fibres en guise de garniture ou d'enrobage à vos plats et collations préférés, matin, midi et soir. Même les bouches les plus fines succomberont au poulet ou au poisson enrobé d'une croûte croustillante de graines ou de céréales riches en fibres.

Trouvez l'inspiration. Rendez-vous en ligne pour trouver la recette qui saura vous plaire, à vous et vos proches - on y trouve de tout, pour tous les goûts. De plus, les recettes avec des ingrédients riches en fibres peuvent facilement être modifiées pour convenir aux végétariens ou végétaliens, et autres personnes qui ont des restrictions diététiques.