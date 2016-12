Quatre délicieuses façons d'intégrer des verdures au déjeuner

(EN) Entamez la journée en force, du point de vue nutritif, en prenant un déjeuner nourrissant… et vert! Cela peut sembler inusité, mais si vous démarrez la journée en consommant des légumes, vous obtiendrez dès le départ une partie de votre apport quotidien en vitamines et minéraux, et vous aurez l'énergie nécessaire pour entreprendre vos activités de la journée. Si les membres de votre famille ne sont pas friands de légumes verts, essayez ces plats simples à servir au déjeuner et chacun adoptera, sans effort, une routine matinale plus santé.

Des crêpes vitaminées. Ajoutez des courgettes hachées à votre pâte à crêpe et, sans le savoir, votre famille verra son déjeuner préféré enrichi d'antioxydants et de vitamine C. Pour atténuer la couleur verte de la pâte à crêpe, pelez la courgette avant de l'ajouter. Utilisez un mélangeur doté d'un moteur puissant, comme le Vitamix Professional Series 750, pour concocter cette pâte à crêpe enrichie de l'ingrédient secret.

Des boissons fouettées dans un bol. Les boissons fouettées dans un bol sont délicieusement sucrées et se mangent à la cuiller. Plus épaisses que les boissons fouettées ordinaires, elles sont composées de produits frais et congelés, auxquels vous pouvez mélangez des superaliments et des garnitures de votre choix. Ajoutez-y des légumes-feuilles, comme du chou frisé ou des épinards, ainsi que du chia ou des graines de chanvre, et vous avez un déjeuner hautement énergétique. Pour une texture plus soyeuse, ajoutez de l'avocat et garnissez de petits fruits frais, de noix ou grains.

Des plats cuisinés pleins de bonnes choses. Les petites quiches salées sont faciles à emporter avec soi. Créez des mini-quiches nourrissantes dont la croûte est composée d'un mélange de chou-fleur, d'épinards, d'œufs et d'épices. Déposez la croûte dans des moules à muffin, garnissez d'œufs et de morceaux de bacon ou de jambon cuit et mettez au four. Vous avez un déjeuner préparé à l'avance.

Des boissons fouettées santé. Les boissons fouettées sont parfaites comme repas à emporter. De plus, on peut les adapter au goût de chacun. Pour augmenter la valeur nutritive de pratiquement n'importe quelle recette de boisson fouettée, il suffit d'y ajouter un peu de légumes verts frais. Si vous n'avez pas encore essayé de « verdir » vos boissons fouettées, utilisez le sucre naturel des fruits pour camoufler le goût des légumes. Les ananas, les oranges et les raisins, par exemple, s'harmonisent particulièrement bien aux légumes, tandis que les pommes, avec leur note légèrement acidulée, atténuent le goût des verdures. Faites plusieurs essais pour découvrir vos combinaisons préférées, et augmentez la quantité de verdures à mesure que votre famille s'habituera à ce nouveau goût.