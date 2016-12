Cinq moyens de composer un repas avec des produits locaux

EN) C'est la saison des produits frais de la ferme; mettez-les au menu! Devenez membre d'un réseau d'agriculture soutenue par la communauté ou achetez vos produits à un marché fermier et vous verrez – et goûterez – à quel point les fruits et les légumes produits localement regorgent de fraîcheur. L'achat local vous permet d'obtenir des produits à leur meilleur. Soyez créatif et suivez ces quelques conseils pour profiter au maximum de votre récolte hebdomadaire de denrées fraîches.

Planification, priorité, préparation. Faites des plans en consultant les tableaux de produits régionaux pour connaître les périodes de récolte des différents fruits et légumes. Une fois les produits achetés, établissez des priorités. Utilisez sans délai les verdures tendres et les fruits et légumes mûrs. Quant aux légumes-racines, aux légumes-bulbes et aux courges qui se conservent plus longtemps, vous pouvez les cuisiner plus tard dans la semaine. Enfin, nettoyez et préparez vos produits de façon à en conserver la fraîcheur le plus longtemps possible. Enlevez les feuilles des betteraves et des choux-raves pour ne pas qu'ils perdent leur humidité. Rincez les légumes-feuilles, laissez-les sécher complètement et rangez-les jusqu'au moment de les utiliser. Si l'espace dans le frigo est insuffisant, faites cuire les légumes verts à l'étuvée ou faites-les sauter avant de les réfrigérer.

Des boissons fouettées nutritives. Ce qui est bien avec les boissons fouettées, c'est qu'on peut facilement intégrer des fruits et des légumes à son régime. Ainsi, dans une boisson verte à la banane et aux framboises, le goût de la romaine et des épinards se marie délicieusement bien à la note sucrée des framboises et des bananes. Mettez ce que vous voulez dans le mélangeur Vitamix TNC (Total Nutrition Center), car cet appareil peut transformer les aliments les plus durs en un mélange qui deviendra une boisson délicieuse et nutritive.

Des sauces hyper-vitaminées. La saison des tomates est la période tout indiquée pour concocter des sauces à déguster avec les pâtes, mais vous pouvez tout aussi bien les congeler en vue de vos repas d'hiver. Ajoutez des poivrons et même des lamelles de carottes (lavées mais avec la peau) pour donner une valeur nutritive supplémentaire à une sauce bolognaise sans viande. Les pestos permettent également d'inclure des denrées fraîches provenant des marchés fermiers dans votre alimentation. Pratiquement toutes les herbes fraîches et tous les légumes verts frais peuvent se transformer en délicieuse sauce de style pesto si on les passe au mélangeur avec des noix, de l'huile, de l'ail et du fromage râpé.

Rien ne se perd. Dans les légumes, presque tout est comestible, y compris les feuilles des betteraves, des carottes et des navets. Elles peuvent même être ajoutées aux boissons fouettées du matin et aux repas sautés.

Adhérez au mouvement qui consiste à acheter des aliments « moches ». Même si ces produits difformes, meurtris et bosselés ne sont pas attirants, ils sont quand même bons. Faites sécher les fruits pour les déguster en collation, ajoutez ces fruits ou légumes dans vos boissons fouettées ou prenez quelques verdures flétries et ajoutez un peu d'eau puis congelez le tout dans des bacs à glaçons afin de les utiliser ensuite dans des soupes et des boissons fouettées.