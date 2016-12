Les 3 astuces santé qui agrémenteront vos voyages en voiture

(EN) Prendre la route vers une destination attrayante invite à la détente tout en suscitant une certaine excitation. Mais un long trajet peut être ponctué de crampes dans les jambes, de maux de dos à force de rester assis, et de collations pas toujours très saines lors des arrêts.

Si cela vous rappelle votre dernier voyage, faites preuve d'indulgence à votre égard, vous n'êtes pas un cas unique. En fait, selon un sondage de Centrum, 40 pour cent des Canadiens commettent des écarts durant leurs vacances. Pourtant, vous n'avez pas à faire partie des statistiques! Que ce soit pour vous rendre à votre chalet ou pour voir du pays, nous vous proposons quelques astuces santé pour votre prochain trajet.

1. Privilégiez les aliments frais : arrêtez-vous le long de la route pour acheter des produits frais directement des producteurs. Les fruits et légumes vendus dans les marchés fermiers sont souvent plus nutritifs, car ils passent peu de temps hors terre. Vous disposerez ainsi de saines collations à portée de main.

2. Restez au frais : une glacière ou un contenant isotherme vous permettra d'avoir accès à des collations fraîches, comme du houmous et des carottes, ou du yogourt. Prévoyez également un sac de noix, de fruits séchés ou de céréales pour varier vos options. Votre sac à collations peut aussi accueillir votre flacon de multivitamines ‒ cela vous rappellera d'en prendre au moment opportun. Selon la nutritionniste torontoise Theresa Albert, « c'est un moment où la prise d'une multivitamine est particulièrement utile. Les vacances modifient nos habitudes, notre alimentation et notre sommeil. Le fait de prendre une multivitamine garantira que vous faites le plein de vitamines et de minéraux dont vous avez besoin durant votre voyage. »

3. Hydratez-vous, encore et encore : en plus de prévenir la déshydratation, l'eau vous empêchera de piquer du nez au volant. Gardez une bouteille d'eau fraîche à portée de main et profitez des pauses pour se rendre aux toilettes pour vous dégourdir les jambes et vous étirer.