Cinq trucs pour une rentrée des classes sans stress

(EN) La veille de la rentrée des classes vous donne-t-elle davantage de maux de tête que les célébrations du Nouvel An? D'après un récent sondage de Centrum, environ deux tiers des parents canadiens déclarent que la rentrée est le moment de l'année où la famille est la plus bousculée dans son horaire. Et pour les parents qui ont des jeunes de moins de 18 ans à la maison, le retour en classe éclipse le Nouvel An au chapitre du changement de rythme.

Ne laissez pas septembre détourner votre famille de ses objectifs de santé. Theresa Albert, experte de renom en nutrition, explique que les parents peuvent poser de petits gestes pour favoriser leur santé durant cette période mouvementée.

« Lorsque nous sommes très occupés, il n'est pas inhabituel de relâcher un peu la garde en ce qui concerne nos saines habitudes ‒ que ce soit notre l'alimentation, notre degré d'activité physique ou notre sommeil, prévient-elle. Pour bien des parents, la reprise du rythme scolaire rime souvent avec déjeuners sautés et repas tout faits à la sortie de l'école. La prise quotidienne d'une multivitamine aide les parents à maintenir leur niveau d'énergie et à favoriser une bonne santé générale, notamment sur le plan immunitaire ‒ un élément clé pour survivre à la rentrée. »

Theresa propose 5 façons de garder le cap santé au moment du retour en classe.

1. Faites de votre déjeuner une priorité. Le matin, les parents prennent le temps de préparer les repas des enfants pour l'école, mais ils oublient parfois de se nourrir eux-mêmes. Montrez l'exemple en vous préparant un déjeuner nutritif, composé de protéines, de fruits frais et d'une multivitamine pour combler vos besoins quotidiens.

2. Apportez-vous un lunch. Lorsque vous préparez le lunch de vos enfants, prenez quelques minutes supplémentaires pour en préparer un pour vous.

3. Planifiez des repas que vous pourrez resservir au cours du premier mois. Sortez votre mijoteuse et préparez des portions doubles de ragoûts, de soupes et de sauce à spaghetti. Le congélateur est votre meilleur ami.

4. Définissez un horaire pour toute la famille. Le fait de planifier les périodes consacrées aux devoirs, aux sorties, aux pauses et aux activités physiques vous permettra de contrer le stress et de garder le sourire. Impliquez vos enfants dans la planification de l'horaire; en les responsabilisant, vous les encouragerez à s'y tenir.

5. Couchez-vous tôt. Le fait de veiller tard peut avoir des effets dévastateurs sur votre corps. Pour limiter votre stress, assurez-vous d'avoir terminé toutes les choses à faire sur votre liste pour pouvoir vous coucher tôt la veille de la rentrée.