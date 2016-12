Cinq conseils pour développer et maintenir un système digestif en santé

(EN) La santé digestive est essentielle pour votre bien-être général. Une mauvaise digestion peut affecter votre énergie, votre humeur et votre concentration, ainsi que compromettre votre fonction immunitaire. De l'exercice régulier, une alimentation et le maintien d'un poids santé, sont quelques-unes des façons d'entretenir une bonne santé intestinale. Une nourriture appropriée est essentielle, vu que certains aliments peuvent causer un certain inconfort comme des ballonnements, des gaz, ou de la constipation. Choisir les bons aliments aide donc à améliorer votre système digestif.

« La vérité, c'est que les gens qui sont prêts à faire les bons ajustements et à les respecter pourront s'éviter des problèmes digestifs », dit Jessica Tong, une diététicienne professionnelle de Vancouver. « En faisant quelques simples ajustements à votre style de vie et à votre alimentation, votre intestin deviendra plus sain en peu de temps ». Essayez de mettre ces conseils en œuvre pour améliorer votre santé digestive, soulager vos douleurs intestinales et vous permettre profiter de la vie.

1. Mangez des aliments riches en nutriments. Évitez les calories vides et choisissez des aliments riches en vitamines, en antioxydants et en minéraux. Gardez toutefois à l'esprit que tous les aliments sains ne sont pas équivalents - de nombreux nutriments essentiels ne peuvent être trouvés que dans des aliments particuliers. Par exemple, le kiwi est le seul aliment qui contient de l'actinidine, une enzyme digestive naturelle qui améliore le confort digestif en augmentant la dégradation des protéines, y compris celles trouvées dans la viande, le lait, les légumineuses et les céréales.

2. Maintenez une routine. La variété ajoute du piment à la vie, sauf quand il est question de votre intestin. Essayez de manger à des heures régulières, de sorte que votre corps sache à quoi s'attendre en matière de digestion.

3. Dormez suffisamment. Vos organes digestifs se restaurent et se rétablissent lorsque vous dormez. Quelques heures sur l'oreiller sont également importantes pour le maintien de l'équilibre hormonal, qui affecte la digestion. Visez donc 7 à 8 heures de bon sommeil réparateur chaque nuit.

4. Privilégiez les aliments riches en fibres. Les aliments qui sont riches en fibres stimulent le barattage dans votre estomac. Les kiwis Zespri sont une excellente source de fibres solubles et insolubles, une rareté dans les fruits, et ont une grande capacité de rétention d'eau, ce qui contribue à produire des des selles régulières et de consistance normale.

5. Connaissez vos déclencheurs. Les intolérances et les sensibilités alimentaires sont parmi les grands coupables des problèmes de santé digestive. Éliminez certains aliments pendant trois à quatre semaines, puis réintroduisez-les lentement en surveillant les symptômes de possibles réactions. Cela vous aidera à connaître vos déclencheurs et à faire les ajustements alimentaires nécessaires.