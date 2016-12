Le plat d'accompagnement parfait pour un barbecue

(EN) Le temps est venu d'allumer le grill de se réunir avec des amis et la famille pour un repas délicieux et nutritif.

Voici un plat d'accompagnement parfait et facile à faire pour un barbecue d'été. Cette salade de riz noir avec kiwis et noix de cajou se marie bien avec tous les plats. De plus, les kiwis jaunes SunGold de Zespri lui ajoutent une couleur vraiment appétissante. Bon à savoir : Les kiwis de la variété SunGold ont un goût plus doux que les kiwis verts. Leur saveur rappelle un mélange entre une mangue et une fraise, tout en étant riche en potassium et en vitamine C.

Salade de riz noir avec kiwis et noix de cajou

Portions : 6 x 180 ml (¾ de tasse)

Temps de préparation : 15 minutes

Ingrédients

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive

• 10 ml (2 c.à thé) de miel

• 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon

• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 1 ml (1/4 c. à thé) de poivre

• 1 gousse d'ail, hachée finement

• 625 ml (2 1/2 tasses) de riz noir ou brun, cuit et refroidi*

• 2 kiwis Zespri SunGold, pelés et coupés

• 125 ml (1 tasse) de fraises en quartiers

• 60 ml (1/4 tasse) d'oignon rouge haché

• 10 ml (2 c. à thé) de menthe fraîche hachée

• 80 ml (1/3 tasse) de noix de cajou concassées

*250 ml (1 tasse) de riz noir non cuit donne 2½ tasses de riz cuit.

Préparation

1. Dans un petit bol, fouettez ensemble le jus de citron, l'huile d'olive, le miel, la moutarde, le sel, le poivre et l'ail.

2. Déposez le riz dans un grand bol et ajoutez la vinaigrette. Ajoutez tous les ingrédients dans le grand bol, à l'exception des noix de cajou. Couvrez et réfrigérez jusqu'à 2 heures avant de servir pour permettre aux saveurs de se développer. Incorporez les noix de cajou avant de servir.

Astuce : Un éplucheur dentelé est idéal pour peler les kiwis.

Informations nutritionnelles par portion : calories 210 (80 calories provenant des lipides), lipides 9g, gras saturés 1,5g, gras trans 0g, cholestérol 0mg, sodium 270 mg, glucides 30g (3g de fibres alimentaires, 7g de sucres), protéines 4g. Valeurs quotidiennes : vitamine C 80%, calcium 2%, fer 6 %.