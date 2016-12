Faites le plein avec ce délicieux smoothie

(EN) Le potassium est l'un des électrolytes les plus importants du corps. Les minéraux dans le sang, la sueur et les fluides corporels, qui contiennent une charge électrique, affectent la façon dont votre corps fonctionne. Lorsque vous vous entraînez, faites particulièrement attention à votre consommation de potassium. En effet, un faible niveau de ce minéral essentiel peut réduire votre énergie et votre endurance, en plus de causer des crampes musculaires et des problèmes cardiovasculaires. Votre niveau de potassium diminue quand vous transpirez pendant l'exercice, alors assurez-vous d'inclure des aliments qui en sont riches dans votre alimentation.

Ce smoothie renferme beaucoup de potassium grâce aux kiwis, aux bananes et au jus d'orange. C'est une collation délicieuse à prendre avant ou après l'entraînement, ce qui a de nombreux avantages pour votre corps. Si vous êtes pressé et n'avez pas le temps d'utiliser un mélangeur, prenez un kiwi avant de passer la porte pour obtenir une dose rapide et facile de potassium.

Smoothie énergisant riche en potassium

Portions : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Ingrédients

• 250 ml (1 tasse de lait) de soya enrichi à la vanille

• 250 ml (1 tasse de jus) d'orange enrichi de calcium

• 2 kiwis jaunes SunGold de Zespri nettoyés, non pelés et coupés

• 1 banane, tranchée

• 125 ml (1/2 tasse) de glaçons

• 30 ml (2 c.à soupe) de protéine de soya en poudre

• 5 ml (1 c. à thé) de miel

Préparation

1. Mélangez tous les ingrédients dans un mélangeur à puissance maximale pendant 20 à 30 secondes ou jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Servir immédiatement.

Information nutritionnelle par portion : 240 calories, protéines 10g, glucides 42g, fibres 4g, gras 2,5g, gras saturé 0g, gras trans 0g, cholestérol 0mg, sodium 50mg.

Conseil : Si vous préférez, vous pouvez substituer les kiwis Zespri jaunes par des verts. Notez toutefois que l'analyse nutritionnelle peut varier.