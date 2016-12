La rentrée scolaire et ses fournitures

Le mois d’août est synonyme de préparation pour la rentrée scolaire.

C’est aussi le moment, pour la plupart des parents, de faire ses achats pour les fournitures scolaires en vue de la prochaine année. Stéphane Bisson, président de Buro PlLUS Martin, nous parle comment les librairies ou les grandes chaînes de magasins se préparent pour cette rentrée ainsi que des tendances actuelles.

Comment vous préparez-vous pour répondre aux attentes des parents?

En juin, on demande la liste des effets pour la prochaine année à toutes les écoles. Dès la fin de juin, nous recevons cette liste. Par contre, notre préparation débute au mois de janvier. Nous avons aussi un salon des achats en février. Cette année, nous aurons une section de cahiers d’exercices.

Les familles achètent donc les fournitures au même endroit?

On constate, au fil des années, que les familles font beaucoup de récupération, ils viennent dans les magasins afin de compléter leur liste. Plusieurs font la tournée des spéciaux. Il est cependant important de voir si temps et argent à courir les spéciaux en valent la peine. Certaines librairies offrent leurs spéciaux dès la fin juin.

Y-a-t-il des différences importantes entre les listes des écoles?

La liste diffère d’une école à l’autre. Elle peut même varier d’un niveau à l’autre pour la même école. On doit aussi tenir compte du ballotage des enseignants, à la fin août, qui fait en sorte que la liste peut changer quelque peu avec l’arrivée d’un nouvel enseignant.

Quel moment est dépensé en moyenne pour les fournitures scolaires?

Pour la maternelle, c’est environ 75$. On peut payer environ 100$ (incluant les cahiers d’exercices) pour le primaire et entre 125$ et 150$ pour le secondaire.

Quelles sont les tendances du côté des consommateurs dans ce domaine?

Les gens regardent davantage le prix des articles et le total de la facture. De plus, des articles qui proviennent de la Chine sont plus chers cette année, en raison du dollar américain.