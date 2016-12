La région de Lanaudière recevra un investissement de 2 665 610 $ afin d'accroître les services de soutien à domicile

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, ont annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire global de 51,9 millions de dollars du gouvernement du Québec pour améliorer le soutien à domicile de longue durée. De ce montant, la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Lise Thériault, annonce qu’une somme de 2 665 610 $ est destinée à la région de Lanaudière.

« Ces investissements témoignent de notre volonté d’adapter le réseau de la santé et des services sociaux aux besoins des personnes nécessitant du soutien à domicile. La qualité de vie et la dignité de tous les citoyens du Québec sont au cœur des préoccupations gouvernementales en matière de santé et de services sociaux. Nous tenons à donner une réponse de qualité aux besoins grandissants en matière de soins et de services de longue durée et l’annonce d’aujourd’hui en est une démonstration très concrète », a déclaré madame Thériault.

Cette somme a été déterminée en fonction de la richesse relative des régions et en vue d’atteindre l’objectif 10 du Plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux, soit d’améliorer les services de soutien à domicile de longue durée. Un montant de 82 610 $ non récurrent sera investi pour le CISSS de la région, afin de mobiliser une ressource pour la coordination des actions relatives au projet prioritaire de soins à domicile.