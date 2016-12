Le Défi tête rasées Leucan de Berthierville amasse 12 500 $

Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès des éditions des Défis têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM, qui ont eu lieu dans les derniers mois. Le Défi têtes rasées Leucan qui s’est déroulé le 6 août dernier lors du Festival Tout pour la Musique de Berthierville a permis d’augmenter le compte avec les 12 500$ amassés et les 20 courageux participants qui ont posé le geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer.

Les trois prochains Défis têtes rasées Leucan appelés « sites officiels » auront lieu le 18 septembre aux Galeries Joliette, au Festival de la galette et des saveurs du terroir de Saint-Eustache, ainsi qu’à la Plaza Paquette de Mont-Laurier. Il est également possible d’organiser un Défi en solo, en famille ou entre amis et collègues dans le cadre d’un Défi « personnalisé », et ce, à tout moment de l’année.

Le Défi têtes rasées Leucan du Festival Tout pour la Musique de Berthierville fût, comme à son habitude, haut en émotion. Le rasage de M. Louis-Simon Lamontagne et de M. Hugo Ouellet, respectivement président ex-officio et secrétaire de la Chambre de commerce et d’industrie Berthier-D’Audray fût un moment important. C’est d’ailleurs Mme Anike Bélanger, directrice générale du Days Inn de Berthierville et présidente d’honneur de l’événement, qui avait lancé le Défi aux deux hommes. À eux deux, ils ont amassé la somme de 6 115$. Parmi les autres participants, tous aussi courageux et généreux les uns que les autres, la présence de M. Charles-David Hébert a également été remarquée grâce à sa très longue chevelure dont il s’est départi afin de remettre un montant de 805 $ à Leucan.

Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant, de se raser la tête pour les enfants atteints de cancer. « Au Québec, près d’une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. En participant au Défi et en amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous! », exprime Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi pour une 5e année consécutive.

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cette édition du Défi têtes rasées Leucan une réussite.