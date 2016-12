La CNESST fait de la prévention contre les chutes au travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour prévenir les accidents du travail, notamment les chutes.

En ce retour des vacances de la construction, elle conseille aux travailleurs qui œuvrent en hauteur de se tenir sur un plancher de travail stable et sécuritaire, comme celui d’une plateforme élévatrice, pour prévenir des chutes qui sont souvent graves, voire mortelles.

Près de 700 chutes de hauteur surviennent annuellement sur les chantiers de construction du Québec. En moyenne, depuis cinq ans, on compte chaque année quatre travailleurs qui perdent la vie à la suite d’une de ces chutes. Uniquement dans la région de la Chaudière-Appalaches, la CNESST a recensé l’an dernier 56 chutes sur les chantiers.

Afin de sensibiliser les employeurs et les travailleurs de la construction à cette problématique, la CNESST rediffusera du 8 au 21 août un message radio en français et en anglais.

La plateforme élévatrice

Pour prévenir les chutes, il est important de garder les pieds au sol, même en hauteur. La plateforme élévatrice procure un plancher de travail stable et sécuritaire au travailleur. En utilisant cet équipement muni de garde-corps, le travailleur est protégé avant même de quitter le sol. De plus, il peut effectuer son travail dans une position plus confortable et moins contraignante que dans une échelle, par exemple, car il est protégé dès qu’il quitte le sol.

Avec l’utilisation d’une plateforme élévatrice offrant un plancher de travail stable muni d’une protection collective, l’employeur peut s’assurer que les méthodes et techniques utilisées par ses travailleurs sont sécuritaires. Il améliore en outre l’organisation du travail de son chantier.

La plupart des travaux en hauteur, comme la pose de revêtement extérieur, la pose de gouttières ou les travaux de maçonnerie, peuvent s’effectuer avec ce type d’équipement. Il s’agit de choisir l’équipement approprié en fonction de la tâche à accomplir.

Pour en savoir plus sur la prévention des chutes de hauteur et l’utilisation de la plateforme élévatrice, visitez le www.dangerconstruction.ca.

Appel à la vigilance dans tous les milieux de travail

Rappelons que la CNESST a lancé en juillet dernier un appel à la vigilance dans tous les milieux de travail, petits et grands, dans la foulée d’une série d’accidents du travail ayant coûté la vie à 20 personnes entre le 1er mars et le 1er juin dernier. À cet effet, la CNESST a diffusé une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle son coordonnateur aux enquêtes, Pierre Privé, lance un véritable cri du cœur afin d’inciter employeurs et travailleurs à agir pour éliminer les dangers.