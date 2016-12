Au menu ce soir : un petit déjeuner santé sur le gril

(EN) Les soupers barbecue de l'été mettent l'accent sur les saveurs délicieuses et prononcées – mais peuvent-ils aussi être bons pour la santé ? La très célèbre chef Elizabeth Falkner répond par l'affirmative avec sa recette de petit déjeuner grillé qui allie les arômes fumés aux bienfaits des fibres, la tendance alimentaire de l'année. Parfait pour le repas du matin comme celui du soir, ce plat propose aux Canadiens un moyen facile d'augmenter leur consommation de fibres quotidienne.

Sauté de légumes racines sur le gril avec oeuf poché croustillant

4 portions

Ingrédients • 2 betteraves moyennes

• 2 panais ou carottes, tranchés en deux ou en quatre sur la longueur

• 2 pommes de terre blanches, rouges ou jaunes, ou 2 patates douces

• 1 oignon moyen, coupé en quartiers tenus ensemble par la tige

• 500 ml (2 tasses) de chou vert frisé, avec les tiges

• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de carvi

• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de fenouil

• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de sésame

• 60 ml (1/4 tasse) de céréales Kellogg's All-Bran Original, moulues

• 60 ml (1/4 tasse) de céréales Kellogg's All-Bran Buds

• 2 ml (1/2 c. à thé) de sauce Tabasco (facultatif)

5 ml (1 c. à thé) de beurre clarifié

• 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d'érable

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre noisette

• 125 ml (1/2 tasse) d'huile d'olive

• 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de xérès

• Jus de 1/2 citron

• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel kascher

• Poivre noir, au goût

• 4 oeufs

Préparation1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Perforer les pommes de terre à quelques endroits, et envelopper chacune d'elles dans du papier d'aluminium, avec une pincée de sel. Envelopper les betteraves dans du papier d'aluminium avec une pincée de sel et 5 ml (1 c. à thé) d'huile d'olive. Envelopper dans une autre feuille de papier d'aluminium les panais ou les carottes avec l'oignon, un filet d'huile d'olive ainsi qu'un peu de sel et de poivre. Bien sceller.

2. Placer toutes les enveloppes de légumes dans le four; laisser les pommes de terre et les betteraves rôtir pendant environ 40 minutes. Retirer les carottes et l'oignon du four après 15 ou 20 minutes.

3. Allumer le barbecue. Sortir les betteraves du papier d'aluminium et enlever la peau, pour ensuite les couper en quarts. Retirer les pommes de terre, puis les couper en quatre morceaux et les enrober d'huile d'olive. Sortir les carottes et l'oignon du papier d'aluminium.

4. Faire griller les graines de carvi, de fenouil et de sésame dans une poêle sèche. Laisser refroidir, puis mélanger à 15 ml (1 c. à soupe) de beurre clarifié, 30 ml ( 2 c. à soupe) de céréales Kellogg' All-Bran Original et 30 ml (2 c. à soupe) de céréales Kellogg's All-Bran Buds. Réserver et laisser refroidir.

5. Dans un mélangeur, combiner la sauce Tabasco, le sirop d'érable, le beurre noisette, l'huile d'olive, le vinaigre de xérès et le jus du demi-citron, avec sel et poivre, au goût.

6. Faire griller les pommes de terre, les carottes, les oignons et les betteraves sur le barbecue pendant quelques minutes de chaque côté, pour obtenir un peu de carbonisation et de fumée. Faire flétrir le chou vert frisé légèrement en le plaçant rapidement directement sur le gril ou dans une poêle en fonte sur le gril.

7. Porter une casserole remplie d'eau à ébullition et ajouter 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc. Pocher les oeufs, puis les retirer de l'eau à l'aide d'une cuillère à égoutter. Laisser sécher sur un linge à vaisselle propre ou sur un essuie-tout.

8. Pour servir, diviser les légumes sur quatre assiettes. Faire de même pour le chou vert frisé. Verser un filet de vinaigrette sur chaque assiette. Placer un oeuf poché dans chaque assiette, puis saupoudrer avec la garniture de graines et de céréales Kellogg's All-Bran croustillante et un peu de sel de finition. Servir immédiatement.

