Quatre conseils tout simples pour organiser des réceptions à l'extérieur

(EN) N'êtes-vous pas d'avis que certains de vos meilleurs souvenirs sont liés à des événements qui ont eu lieu dans la cour arrière de votre maison? Profitez donc pleinement de la chaleur de l'été et suivez ces conseils tout simples pour que votre prochaine réception en plein air soit des plus agréables.

Se préparer, c'est la clé. En vous préparant à l'avance, vous serez détendu et prêt à accueillir le voisin qui frappera à votre porte. Installez un contenant décoratif et imperméable ou une boîte en bois munie d'un couvercle qui se ferme bien dans un coin de votre terrasse ou de votre patio. Ainsi, les enfants pourront ranger tous leurs jouets dans un seul endroit, en un rien de temps, dès que les invités se pointeront chez vous. Vous pourriez même disposer de plusieurs de ces contenants et les utiliser comme banquettes supplémentaires au besoin.

Mettez de l'ambiance. Créez une ambiance chaleureuse en enfilant des lanternes en papier ou des ampoules sur un fil installé au-dessus de votre terrasse ou le long des rampes. Déposez des coussins et des oreillers décoratifs sur votre mobilier de jardin pour ajouter confort et style à votre terrasse. Pourquoi ne pas fabriquer une table de pique-nique avec glacière encastrée ou construire une jolie boîte en bois pour y insérer votre glacière? Tirez parti de chaque centimètre d'espace sur votre terrasse ou votre patio : installez dans les coins une plante verte, une desserte ou un chariot-bar rustique.

Gâtez vos invités. Composez un menu simple et rafraîchissant pour le plaisir de vos invités. Séparez votre liste d'épicerie en catégories de produits à acheter pour ne pas être débordé lorsque vous magasinerez. Conservez longtemps la fraîcheur de vos produits en les rangeant au frigo ou en congelant dans des sacs en plastique prêts à utiliser les fruits que vous utiliserez dans les jus et les boissons fouettées. Pour cuisiner, un mélangeur haute performance, comme le Vitamix 780, est un incontournable. Doté d'un écran tactile et d'un contenant à profil bas, il permet de préparer rapidement de grandes quantités de délicieux mélanges. De plus, il est facile à nettoyer.

Personnalisez votre menu selon l'occasion. Pour commencer la fête, organisez un 5 à 7 des plus festifs en servant à vos invités des pina colada et une salsa fruitée à l'avocat. Mélangez des morceaux de concombre, de cantaloup, de melon miel et des raisins pour préparer de délicieuses boissons estivales qui plairont autant aux enfants qu'aux adultes. Pour les adultes seulement, transformez vos boissons fouettées et les autres jus de fruits en cocktails en y ajoutant votre alcool préféré.

Pour les jeunes abonnés à votre cour arrière, essayez une recette facile de beurre sans noix. Cette préparation est parfaite pour y tremper des pommes et des carottes, et vous n'avez pas à vous inquiéter des allergies au gluten ou aux noix. Mélangez simplement des graines de tournesol, de l'huile, des graines de lin et des graines de sésame et vous obtenez un goûter santé qui permettra aux enfants de refaire le plein après une épuisante partie de soccer ou de volleyball.

