Succès du Défi têtes rasées Leucan « personnalisé » à Saint-Côme

Le 16 juillet, la municipalité de Saint-Côme était le théâtre du Défi têtes rasées Leucan « personnalisé »

L'évènement a été un franc succès avec une impressionnante somme de 12 295$ comptabilisée et annoncée. Cependant, encore au moment de l’annonce, d’autres dons continuaient d’être recueillis.

Les organisateurs évaluaient, à la fin de la journée, qu’une somme de 12 500$ allait être amassée au bout du compte et peut-être même un peu plus.



Cette somme est vraiment superbe et fera une énorme différence auprès des enfants atteints de cancer de la région. Il est à noter aussi que c’est une très belle réussite de la part des organisateurs qui en étaient à leur première fois dans l’organisation d’un tel Défi.

L’idée d’organiser ce Défi vient de M. Benoît Guimond, directeur du magasin général, ainsi que de sa conjointe Annie-Ève Larochelle qui est directrice. La jeune fille du couple, Dalya, a reçu un diagnostic de cancer il y a plusieurs années et la famille a donc bénéficié des services de Leucan. Heureusement, Dalya est aujourd’hui en pleine santé et a d’ailleurs fêté ses 5 années de rémission l’été dernier.

En tout, une vingtaines de participants ont passé sous le rasoir, dont M. Guimond ainsi que la direction et les employés du Magasin Général Hervé Larochelle inc.