La Semaine de prévention de la noyade à Joliette: Quand prévention rime avec plaisir

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade, la Ville de Joliette invite les citoyens à profiter d’activités qui permettront d’apprivoiser les cours d’eau!

Descente de la rivière L’Assomption – GRATUIT - Samedi 16 juillet à 9 h 30

La première sortie proposée consiste en une randonnée contemplative d’une quinzaine de kilomètres sur la rivière L’Assomption! L’excursion en kayak débutera à la plage Maria-Goretti du parc Saint-Jean-Bosco pour se compléter vers 15 h 30 au parc Louis-Querbes. En fin de journée, une navette assurera le déplacement de Louis-Querbes vers Bosco.

Pour s’inscrire à cette activité gratuite, les citoyens de Joliette sont invités à joindre le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050. Notez que les jeunes de 16 ans et moins devront être accompagnés d’un adulte. Les enfants de 5 ans et moins devront quant à eux être accompagnés de deux adultes.

Aquafête – GRATUIT - Vendredi 22 juillet de 13 h à 16 h

Tout l’après-midi, les citoyens sont invités à s’amuser à la piscine municipale (rue Fabre) pour profiter d’animation et d’activités spéciales!

Porte ouverte - Kayak de mer – GRATUIT - Samedi 23 juillet de 10 h à 15 h

Pour cette journée porte ouverte à la piscine municipale, des kayaks de mer seront prêtés gratuitement aux citoyens désireux de sillonner la magnifique rivière L’Assomption! Pour les débutants, un guide professionnel assurera la sécurité et l’enseignement de ce sport aquatique.

Aucune inscription n’est requise pour cette activité. Notez que les jeunes de 16 ans et moins devront être accompagnés d’un adulte. Les enfants de 5 ans et moins devront quant à eux être accompagnés de deux adultes.