Des séjours gratuits au Camp Papillon cet été pour 3 enfants de Lanaudière

Les 7 restaurants Benny&Co. de Lanaudière vont permettre à 3 enfants de St-Charles-Borromée, de St-Jacques et de St-Esprit de fréquenter le Camp Papillon gratuitement cet été grâce à la levée de fonds majeure de la Journée Goûtez&Donnez du 13 avril dernier.



Le Camp Papillon, situé à St-Alphonse-Rodriguez, est l’un des plus importants camps de vacances pour enfants handicapés en Amérique du Nord (offrant des activités sportives, culturelles et de plein-air), ce qui permet de répondre aux besoins spécifiques des enfants le fréquentant tout en offrant du répit aux parents. La sélection des campeurs a d’ailleurs été faite en tenant compte de ces divers facteurs.



Rappelons que la Fondation Benny&Co. a amassé 37 723$ grâce aux clients qui ont visité l’une des 38 succursales Benny&Co. dans la journée du 13 avril dernier, en plus de la contribution de chaque restaurant en remettant 1$ par repas vendu. Plusieurs enfants à travers le Québec pourront bénéficier d’un séjour au camp au cours des prochaines semaines.