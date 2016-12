Le Comité Entraide remet 135 248 $ à Centraide Lanaudière

Le Comité Entraide a remis un chèque de 135 248 $ pour la campagne 2015 de Centraide Lanaudière.

Le Comité Entraide mène une campagne auprès des secteurs publics, parapublics et des sociétés d’État pour le compte des Centraide du Québec, de Partenaires Santé et de la Croix-Rouge. Ce comité a remis un montant de 135 248 $ à la campagne 2015 de Centraide Lanaudière, provenant des contributions corporatives des sociétés d’État et des dons personnels des employés et retraités qui ont choisi de donner à Centraide Lanaudière.

Les sommes récoltées lors des campagnes en milieu de travail contribueront à aider Centraide Lanaudière à venir en aide aux Lanaudois dans le besoin par le biais de 97 organismes communautaires.