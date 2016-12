Des visites écologiques et forestières à ne pas manquer!

Saviez-vous que l’Association forestière de Lanaudière (AFL) organise plusieurs activités, afin de vous faire découvrir la forêt sous toutes ses formes? En juillet, l’AFL vous propose de visiter la réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie, de faire une randonnée forestière guidée, ainsi qu’une visite de la Pépinière forestière de Berthier. Ces trois activités sont offertes gratuitement à tous les membres actuels et nouveaux de l’AFL. En devenant membre dès maintenant, les personnes intéressées à ces activités y auront alors accès gratuitement.



Le vendredi, 15 juillet un combo de deux visites vous est offert : réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie de 10 h à 11 h 30 et randonnée forestière guidée de la forêt des Grands Pins sur le site de l’AFL à Ste-Geneviève-de-Berthier de 13 h à 14 h 30. Pendant l’heure du diner les participants sont invités à apporter leur lunch pour dîner à la halte-routière située face aux bureaux de l’AFL en bordure du fleuve. Ces visites sont offertes gratuitement à tous les membres et à 20 $ taxes incluses pour les non-membres.



Le vendredi, 22 juillet de 10 h à 11 h 30, est organisée une visite gratuite de la Pépinière forestière de Berthier pour tous et toutes! Fondée en 1908, la Pépinière de Berthier est la première pépinière forestière du Québec toujours en opération. Une visite commentée du Centre d’extraction de semences forestières sera également offerte. L’ensemble paysagé et architectural, de même que la qualité de l’animation valent le détour !



Pour adhérer à l’AFL visitez le http://www.aflanaudiere.org/membre/devenir-membre/ et pour réserver votre place, contactez Jean-Philippe Goyet au 450 836-1851 poste 303 ou via le jgoyet@aflanaudiere.org. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site web, ainsi que la page Facebook de l’AFL pour être à l’affut des nombreuses activités offertes.