Une somme record pour la Course en couleurs

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’accueillir, pour une 3e année consécutive, les sommes réunies lors de la Course en couleurs Ariane Gingras, organisée par l’école secondaire L’Érablière de Saint-Félix-de-Valois. Ce sont 12 000 $ qui ont été amassés par cet événement rassembleur et unique dans la région, qui a attiré près de 1 600 participants de tous les âges, le 5 juin dernier.

Après deux éditions parfaitement réussies, la Course en couleurs 2016 a encore une fois su ravir les coureurs et marcheurs qui étaient vivement saupoudrés de couleurs sur un parcours de 3 kilomètres. La comédienne Mirianne Brûlé, bien connue pour ses divers rôles autant à la télévision qu’au cinéma, s’est jointe avec un immense plaisir à cette course haute en couleurs, en tant que porte-parole pour cette édition 2016!

L’argent ainsi amassé sera investi dans l’acquisition de cinq tables d’examen pédiatriques utilisées dans les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, dans le nord de la région. Ces tables d’examen pédiatriques permettront à nos tout-petits de se faire examiner et soigner dans un endroit mieux adapté et plus sécuritaire. Notons qu’une partie des profits de la Course en couleurs est également remise au Programme Ouverture sur le Monde (POM) de l’école secondaire L’Érablière, afin que les élèves puissent prendre part à différents projets et activités de bénévolat.

La fondation souhaite remercier de tout cœur les organisateurs de la Course en couleurs, soit l’école secondaire L’Érablière et ses élèves du POM, mais tout particulièrement l’enseignant Yannick Langlois et ses acolytes, Ariane Gingras, l’instigatrice de l’activité, et bien sûr Mirianne Brûlé, la toute nouvelle porte-parole de la Course en couleurs.