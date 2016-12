18 500 $ pour la santé de nos nouveau-nés grâce au Grand McDon

C’est le mercredi 4 mai dernier que la clientèle des restaurants McDonald’s de la région du nord de Lanaudière s’est rassemblée autour d’une cause commune, la santé des enfants de notre région. Ce sont ainsi 18 500 $ qui ont été remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à l’occasion du Grand McDon, activité-bénéfice lors de laquelle les franchisés des restaurants McDonald’s remettaient 1 $ à chaque sandwich Big Mac®, McCafé® et Joyeux festin MD vendus.



Tous les profits de l’activité seront investis dans l’acquisition d’un moniteur fœtal au Module Parents-enfant du Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL), qui permettra d’écouter le rythme cardiaque du fœtus à naître et les contractions utérines de la maman avant et pendant l’accouchement. Cette acquisition permettra d’optimiser grandement les soins de santé offerts au Module Parents-enfant, puisque le moniteur fœtal pourra dorénavant être connecté en suivant les déplacements de la maman.



La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière tient à remercier les deux propriétaires des restaurants McDonald’s de la région, soit monsieur Martin Harvey (Joliette (3), Notre-Dame-des-Prairies, Berthierville, Louiseville et Lavaltrie) et monsieur Cédric Harvey (Rawdon, Saint-Gabriel et Saint-Jean-de-Matha) pour leur précieuse contribution et leur grande fidélité. Merci également à toute leur fidèle clientèle, grâce à qui plus de 155 000 $ ont été investis dans l’amélioration des soins de santé offerts à la clientèle pédiatrique depuis 2002.



Au nom des tout-petits et leur famille qui bénéficieront de meilleurs soins de santé, merci!