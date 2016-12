L’ARLPHL souligne l’implication d'Hélène Bonin

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) est un organisme à but non lucratif qui existe depuis maintenant 37 ans. Sa mission est de promouvoir et de développer le loisir pour les personnes handicapées de la région. Le soutien de cette mission a été porté par la directrice régionale, Hélène Bonin, au cours des 35 dernières années. Celle-ci a quitté l’ARLPHL le 31 mars 2016, pour une retraite bien méritée.

Mme Bonin a débuté sa carrière au sein de l’ARLPHL en 1981. Sa vaste et précieuse expérience, elle l’a acquise en faisant preuve d’initiative, de détermination et en s’investissant dans de nombreux projets afin de soutenir les membres de l’organisme.

« Cette attitude proactive a porté ses fruits, car la liste de ses accomplissements n’a cessé de s’allonger au fil des ans : étroite collaboration avec la Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL), implication au sein de Loisir et Sport Lanaudière, coopération avec l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, participation à de nombreux comités, mise en place de formations, d’activités et de politiques » ne sont que quelques-uns des projets cités par Mme Paulette Goulet, présidente de l’organisme.

Mme Bonin a également grandement contribué à faire avancer le dossier de l’accessibilité dans la région de Lanaudière, notamment en coordonnant les activités du comité régional sur l’accessibilité.

Toutes ces années, l’ARLPHL et ses organismes membres auront eu la chance de bénéficier de ses compétences, de son dévouement, de son engagement et de sa loyauté exceptionnelle. Ce fut donc un grand honneur de lui rendre hommage le 16 juin dernier qui a réuni une quarantaine de collègues et amis du milieu communautaire. Nous lui souhaitons que cette nouvelle aventure soit douce et lui apporte joie et bonheur.

C’est aujourd'hui à Audrey-Line Lachance de poursuivre le travail accompli et de promouvoir et développer le loisir pour toutes les personnes handicapées de Lanaudière.