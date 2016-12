Résultats du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Cette année, 2 événements majeurs ainsi qu’une nouvelle campagne de sensibilisation ont eu lieu dans la région afin d’amasser des fonds pour la cause et sensibiliser la population à cette maladie neurologique.

Du 5 au 7 mai dernier avait lieu notre principal événement de sensibilisation à la sclérose en plaques et plus ancienne activité de financement de la Société de la SP, la Campagne de l’œillet. Nous tenons à remercier chaleureusement les gens qui nous ont soutenus lors de la Campagne de l’œillet cette année en nous accueillant dans leur commerce, en devenant partenaire de l’événement, en devenant l’un de nos précieux bénévole, en nous achetant des œillets ou en faisant un don pour la cause. C’est grâce à vous que nous avons pu amasser près de 22 000 dollars. MERCI!

Le dimanche 29 mai dernier, lors d’un rendez-vous dans 17 villes du Québec, s’est tenu la Marche de l’eSPoir. Lors de cet événement festif d’envergure nationale, des milliers de personnes ont unis leurs forces afin de La Société de la SP tiens à remercier tous les participants, bénévoles et partenaires de la Marche de l’eSPoir de Lanaudière, ainsi que son 2 président d’honneur; Me Jean-François Lambert, avocat dans la région. Grâce à l’implication de la population Lanaudoise, c’est jusqu’à présent plus de 84 000 dollars qui ont été amassés dans le cadre de cet événement d’envergure, qui a su attirer encore une fois cette année près de 500 personnes (marcheurs, bénévoles, partenaires).

Un grand merci également à la Ville de Repentigny et à l’équipe du Parc régional de l’Île Lebel pour leur énorme soutien, année après année. Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans leur collaboration exceptionnelle.

Nouvelle campagne de sensibilisation

Tout au long du mois de mai, 12 entreprises de la région ont amassés des fonds pour la cause en remettant un pourcentage sur les ventes d’un de leur produit vedette, tout en sensibilisant la population à ce qu’est la sclérose en plaques. Pour cette première édition, nous sommes heureux d’avoir pu amasser près de 2 000 dollars. En combinant ces 3 campagnes de financement, c’est près de 110 000 dollars qui ont été amassés dans Lanaudière dans le cadre du mois de la sensibilisation à la SP. Ces sommes serviront à financer la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et aussi permettre aux personnes aux prises avec cette maladie d’améliorer leur qualité de vie.