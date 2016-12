Centraide Lanaudière investit 786 919$ dans la communauté lanaudoise

La campagne 2015 a permis de verser en 2016 une somme de 786 919$ à 92 organismes de Lanaudière qui viennent en aide à plus de 60 000 démunis.

Cette année, les dons ont été recueillis en grande majorité par les campagnes en milieu de travail (57% des dons), par les dons corporatifs (23%) et par le publipostage (9%). Centraide tiens à remercier l’ensemble des donateurs qui, malgré la situation économique, ont continué de donner pour ceux qui en ont le plus besoin.

En tenant compte de l’analyse des besoins de la population, l’attribution des fonds pour la MRC de Joliette s’élève à 217 845$.

Chaque année, le Comité d’Attribution et de Relations avec les Organismes (CARO) analyse les demandes de financement reçu par les organismes, rende visite aux organismes et en font rapport afin de prendre des décisions éclairées pour l’attribution des nouvelles sommes. Martine Lasalle, présidente du Caro souligne : « Une fois de plus, nous avons été entourés d’une équipe d’analystes bénévoles engagés. Ils ont consacré de nombreuses heures pour la cause de Centraide. »

Centraide tiens à remercier les bénévoles et tous les donateurs qui de par leur action, contribueront à soutenir plus de 1 lanaudois sur 6 dans les 4 champs d’action suivants : Assurer l’essentiel, soutenir la réussite des jeunes, Briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs.