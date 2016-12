Express Mondor frappe fort contre le cancer du sein

Le 16 juin dernier, Express Mondor a réuni 204 golfeurs à l’occasion de son Tournoi de golf annuel, ainsi que plus de 250 invités lors du souper-bénéfice qui a suivi, au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.



Depuis trois ans, Express Mondor appuie la recherche et le soutien aux personnes atteintes du cancer du sein par l’entremise de la Fondation du cancer du sein du Québec. À chaque édition, l’entreprise rassemble plus de golfeurs afin de faire de son événement un grand succès. En 2016, l’événement a permis de récolter 28 000 $ et en trois ans, Express Mondor a remis plus de 80 000 $ à la Fondation.

Lors de la soirée du 16 juin, Mmes Linda Proulx et Anna Capobianco, toutes deux ayant fait face au cancer du sein à plusieurs reprises au cours des dernières années, sont venues témoigner de leur expérience personnelle, de l’impact de cette maladie sur elles et leurs familles et de l’importance du travail de la Fondation du cancer du sein du Québec pour la poursuite de la recherche et l’aide aux personnes atteintes.



« Nous sommes très heureux d’avoir pu réunir cette année un nombre record de golfeurs et de participants à notre souper-bénéfice. Cela nous a permis non seulement d’appuyer financièrement la Fondation du cancer du sein du Québec, mais également de sensibiliser les gens à cette cause qui nous tient à cœur », a affirmé Billy Mondor, vice-président Développement des affaires chez Express Mondor. « Je souhaite également souligner le courage de Linda Proulx et d’Anna Capobianco et je les remercie d’avoir partagé avec nous leur parcours. J’espère de tout cœur qu’elles finiront par vaincre le cancer et je les assure que nous continuerons d’appuyer le travail de la Fondation ».



Les sommes versées par Express Mondor permettront de financer la recherche sur le cancer du sein, de promouvoir la santé du sein par l’éducation et la sensibilisation, et de faciliter le soutien aux personnes touchées par le cancer du sein.