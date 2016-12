L’organisation du travail : la clé d’un déménagement sécuritaire

En cette période de l’année où plusieurs personnes déménagent, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler les règles de base pour planifier efficacement un déménagement et pour éviter aux travailleurs des blessures ou des accidents.

Mal forcer en transportant des charges trop grosses ou trop lourdes, échapper un meuble, s’écorcher ou se coincer les doigts, glisser ou tomber avec une charge dans les bras ; ces types d’accidents causent plus du tiers des blessures chez les déménageurs. Ils peuvent avoir des conséquences graves, telles que des absences fréquentes ou des arrêts de travail, ainsi que des douleurs permanentes.

Comment déménager de façon sécuritaire ?

Voici les principales recommandations de la CNESST à appliquer en tout temps :

- Stationner le camion de déménagement aussi proche que possible du lieu de déménagement afin de diminuer la distance à couvrir en portant des charges ;

- S’assurer que les aires de circulation sont dégagées ;

- Utiliser autant que possible des passerelles et des plateformes pour faciliter l’accès au camion et éviter les escaliers. Ces passerelles et plateformes doivent être sécuritaires ;

- Privilégier l’utilisation d’appareils de manutention roulants (socles roulants, diables, etc.) pour le déplacement des charges lourdes ;

- Toujours travailler à deux en utilisant des sangles doubles qui se croisent dans le dos pour transporter les étagères, les armoires, les électroménagers et tout autre mobilier lourd ;

- Porter des gants résistants afin d’avoir une bonne prise sur la charge, et des chaussures antidérapantes pour éviter les glissades et les chutes ;

- Tenir la charge avec une bonne prise, près du corps, et ne pas se surcharger ;

- Boire de l’eau régulièrement et faire souvent des mini-pauses (même juste de quelques secondes à une minute) les jours de chaleur.

Pour une manutention sécuritaire des charges

Quelques bonnes pratiques à suivre pour éviter les blessures :

- Évaluer le poids et l’équilibre de la charge pour déterminer la meilleure méthode de manutention avant de la déplacer ;

- Lors du déménagement d’une charge lourde, comme un appareil électroménager ou un gros meuble, éviter de se placer directement sous la charge ;

- Pousser, plutôt que tirer, un appareil de manutention roulant ;

- Attacher la charge sur l’appareil de manutention si elle est instable ;

- Glisser, pivoter, basculer ou rouler la charge plutôt que de la soulever.

Obligations des employeurs et des travailleurs en matière de déménagement

La CNESST rappelle que les employeurs ont l’obligation de s’assurer que tout déménageur est formé et bien équipé pour faire son travail sans se blesser. De plus, les déménageurs doivent appliquer des mesures de prévention et adopter des méthodes de travail sécuritaires, comme tenir compte du poids et de la dimension des charges à transporter, de l’état de la surface du sol, des contraintes liées à la température, de la distance à parcourir avec la charge, de l’espace pour manœuvrer et de l’inclinaison du sol.

Comment se renseigner ?

Pour plus d’information sur un déménagement en toute sécurité : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/demenagement.mpany/cnesst.