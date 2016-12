Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations rappelle aux commerçants et aux consommateurs que les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) seront fermés au public le vendredi 1er juillet, à l'occasion de la fête du Canada.

Certains commerces de détail bénéficiant déjà d'une exemption légale particulière, comme les restaurants, les stations-services, les librairies, les antiquaires ainsi que les fleuristes, pourront ouvrir leurs portes au public sans restriction.

Les établissements d'alimentation de petite surface, c'est‑à‑dire ceux dont la surface de vente est de 375 mètres carrés ou moins (épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries, certaines succursales de la Société des alcools du Québec et autres), pourront également ouvrir le 1er juillet

2016, entre 8 h et 21 h.

Quant aux établissements d'alimentation de grande surface, c'est‑à‑dire ceux dont la surface de vente est de plus de 375 mètres carrés, ils pourront ouvrir leurs portes au public le faire sans restriction le 1er juillet 2016, entre 8 h et 21 h.

Les pharmacies pourront ouvrir sans restriction le 1er juillet 2016, entre 8 h et 21 h.

Soulignons que la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux ne s'appliquent pas aux commerces de services (comme les salons de coiffure), ni aux bureaux, ni aux salles de spectacles, ni aux entreprises manufacturières.

Enfin, les services administratifs de toutes les villes et municipalités seront fermés le 1er juillet.