La MRC de Joliette a formé une brigade verte pour l’été 2016.

En effet, des jeunes de la région parcourront la MRC afin de sensibiliser les citoyens aux valeurs environnementales d’une saine gestion de nos résidus.

Ils seront présents lors des fêtes de village, lors des distributions de compost ou pour toutes activités publiques.

De plus, ils sillonneront les rues et rangs de la MRC afin de sensibiliser les citoyens et de remettre des billets de courtoisie.