Un franc succès pour la première édition du colloque « Santé » vous bien !

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, en collaboration avec le service « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale » de la MRC de Joliette, est fière de la tenue de son premier colloque, sur le thème de la santé, qui a eu lieu le 11 mai dernier. Plus de soixante-dix personnes de la MRC de Joliette et des environs ont participé à cet événement où elles ont été initiées à plusieurs pratiques innovantes.

Grâce à des ateliers thématiques, une foire d’exposants et une conférence, la Municipalité a su diffuser largement des trucs et astuces pour permettre aux personnes aînées de rester en santé et demeurer dans leur communauté le plus longtemps possible. L’information est un aspect important afin de favoriser l’accès aux services, de conserver l’autonomie et développer un sentiment de sécurité face à sa situation de vie.

Quatre ateliers forts intéressants étaient proposés aux participants :

- La prévention des chutes domiciliaires (animé par le CLSC de Joliette)

- Les bienfaits de l’interaction avec les animaux (animé par Mme Christine Harvey)

- Bien s’alimenter à bon compte (animé par l’ACEF Lanaudière et le CLSC de Joliette)

- Bouger de façon originale (animé par Le plaisir de bouger ! et Chantal Préville)

L’événement s’est clôturé par une conférence portant sur les bienfaits du rire sur la longévité.

Le comité organisateur est heureux des résultats positifs qui découlent de cette première initiative.

Mission accomplie pour le comité organisateur ! D’ailleurs, une deuxième édition est déjà dans l’air ! Plus de détails à venir. En espérant que vous serez des nôtres.

La Municipalité et le comité organisateur souhaitent remercier tous les participants, les partenaires et les commanditaires qui ont fait de cette journée un succès.