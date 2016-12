Le Relais pour la vie amasse plus de 190 00$ dans le grand Joliette.

Plus de 130 survivants et 500 marcheurs ont pris part, le 17 et 18 juin dernier à la 9e édition du Relais pour la Vie au Stade municipal de Joliette.

Les organisateurs sont fiers d’annoncer qu’une somme de 190 303$ a été amassée et remise à la Société canadienne du cancer.

En tout, une soixantaine d’équipes ont pris part à ce Relais de 12 heures, entre 19h00 le 17 juin, jusqu’à l’aube, le lendemain matin, 7h00.

L’évènement a été marqué par trois cérémonies. La première a été le tour des survivants et des combattants. C’est à tour de rôle que chaque survivant et combattant, accompagné de leur aidant, ont ouvert la marche. On a pu y entendre chacun de leur nom.

La seconde fût celle de RENDRE HOMMAGE. À la tombée de la nuit, on y allume tous les luminaires qui éclaireront les pas des participants pour le reste de la nuit. Chaque luminaire représente un message d’espoir et rend hommage aux personnes disparues et emportées par le cancer. Cette année encore, la cérémonie s’est clôturée par une minute de silence.

Enfin, la dernière cérémonie au levée du jour est celle de LUTTER. Chacun s’y engage à lutter contre le cancer par plusieurs gestes concrets à adopter pour la prochaine année. Adopter de saine habitude vie, arrêter de fumer, faire de l’exercice physique, mettre de la crème solaire. Chacun y choisit son combat pour vaincre le cancer.

Depuis le début du Relais pour la vie, en 2001, plus de 127 millions de dollars ont été amassés au Québec. Quelques 135 000$ ont recours chaque années aux services de la Société Canadienne du Cancer.