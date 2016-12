La Patrouille verte débute sa tournée du territoire

Pour une deuxième année consécutive, le service Environnement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a mandaté une Patrouille verte qui s’assurera de la compréhension des bonnes pratiques en matière d’environnement par les citoyens.

Cette brigade, composée de trois personnes, visitera les propriétés des quinze municipalités du territoire, et ce, jusqu’en septembre prochain. Ses membres, Réjean Cauchon, Amélie Drainville et Karine Saucier, seront en mesure de répondre aux questions des gens en plus de les conseiller sur une saine gestion de leurs matières résiduelles.

La Patrouille verte aura également le mandat d’analyser le contenu des bacs relatifs aux ordures ménagères, à la récupération et aux résidus alimentaires, le cas échéant. D’ailleurs, au cours des prochaines semaines, Saint-Cuthbert deviendra la deuxième municipalité d’autréenne à participer à la collecte de résidus alimentaires. L’implantation graduelle se poursuivra en 2017 à La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Norbert, Saint-Cléophas-de-Brandon et Mandeville.

« Nous invitons les citoyens à être réceptifs et à profiter de leurs judicieux conseils. Des outils et des professionnels sont à leur disposition afin que notre MRC se démarque en termes de gestion de matières résiduelles », a indiqué M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, par voie de communiqué.

Pour obtenir plus d’information à propos de la gestion des matières résiduelles, il est possible de joindre la Patrouille verte de la MRC, par téléphone au 450 836-7007 poste 2579 ou par courriel à l’adresse suivante : pverte@mrcautray.qc.ca.