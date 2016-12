Un succès pour la première Journée de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies au carrefour

En partenariat avec Le Réseau – Communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes et MADD (Les mères contre l’alcool au volant) Lanaudière, le 8 juin dernier, une première journée de sensibilisation portant sur la conduite avec les facultés affaiblies a été organisée pour une trentaine de participants de différents projets du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette.

En début de journée, ils ont assisté à un atelier de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies offert par l’agente de prévention Audrey Bateman du Réseau et par Geneviève Jetté, coordonnatrice locale en police communautaire de la Sûreté du Québec. Audrey Bateman, du Réseau, commente : « le partenariat entre les divers organismes présents a contribué au succès de cette journée! La prévention, c’est l’affaire de tous! »

Par la suite, ils ont pu assister à une présentation des conséquences juridiques d’une collision avec les facultés affaiblies, par maître Yan Vachon, procureur de la Couronne. Également, au menu : rencontre avec un premier répondant sur les lieux d’un accident, présentation de l’organisme et des services offerts par MADD Lanaudière ainsi qu’un jeu-questionnaire interactif sur les métiers gravitant autour d’une collision automobile des suites d’une conduite avec les facultés affaiblies.

Sylvie Bélanger, leader communautaire de MADD Lanaudiere, explique : « Cet événement nous permet d'atteindre les objectifs de notre mission, qui est de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. La sensibilisation a un rôle important dans la prévention de ce type de collisions et de ces conséquences, car elles sont totalement évitables! »

À chaque pause et lors de l’heure du dîner, les participants ont pu découvrir différentes boissons non alcoolisées ainsi qu’un petit livret de poche contenant des recettes de boissons non alcoolisées qui se veut utile lorsqu’on est conducteur désigné.

La journée s’est clôturée avec le partage de Sylvie Roberge, qui a perdu un être cher à la suite d'une collision causée par la conduite avec les facultés affaiblies. Nicole Nepveu, directrice générale du carrefour, mentionne : « Ce fût un succès sur toute la ligne et les objectifs d’information et de sensibilisation ont été largement atteints. Nous sommes très heureux de cette 1re édition qui a mis à profit les différentes expertises de chacun. »

Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette souhaite remercier tous les partenaires qui se sont impliqués dans la bonne réalisation de cette activité.