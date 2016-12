Un hockey balle légendaire chez Vétoquinol

Le hockey balle de Vétoquinol est connu par plusieurs Lavaltrois pour son effet rassembleur et permet d’amasser des dons pour Centraide Lanaudière. La 6e édition du tournoi s’est déroulée le 11 juin et a permis d’amasser 6450$.



L’activité a suscité un tel engouement que seize équipes ont participé au tournoi et 2 équipes ont dû être refusées. Bien heureuse des résultats, Mme Élyse Houle, responsable de la campagne Centraide chez Vétoquinol souligne que : « Recueillir un tel montant ne se fait pas sans travail acharné. Nous avons pu compter sur une équipe de bénévoles qui nous a soutenu dans les différentes étapes de planification et de réalisation du tournoi ».

Centraide Lanaudière tiens à remercier Joanie Rivest pour avoir relevé le défi d’organiser avec brio pour une première fois ce tournoi. Un grand merci aux commanditaires, aux bénévoles, aux joueurs et à la direction qui démontre bien le sens du slogan de Vétoquinol : «Accomplir plus ensemble ».