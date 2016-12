Virée Vélo Santé : 60 000 $ pour la santé des femmes d’ici

C’est dans une ambiance festive que la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière annonçait avec fierté, le 11 juin dernier, le montant amassé dans le cadre de la Virée Vélo Santé, présentée par Les Entreprises Christian Arbour inc., soit 60 000 $ pour la santé des femmes d’ici. Ce sont 125 généreux cyclistes, tous motivés par la cause de la santé dans le nord de Lanaudière, qui se sont donnés le défi de rouler ensemble sur des distances de 80 km, 120 km ou encore 160 km dans notre belle région.

Grâce au soutien de nombreux donateurs, partenaires et, bien sûr, des cyclistes, les profits de l’événement seront investis dans l’aménagement d’une clinique d’hystéroscopie opératoire au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL). Qu’est-ce que l’hystéroscopie? Il s’agit d’une procédure utilisée en vue d’examiner l’intérieur de l’utérus. Actuellement faites en salle d’opération, certaines procédures hystéroscopiques peuvent très bien se faire en clinique externe. Le développement d’une clinique externe d’hystéroscopie permettra donc à toutes les patientes de bénéficier de ce service plus rapidement et efficacement, sans compter la réduction du temps d’attente pour les chirurgies régulières au Bloc opératoire.

Puisque la Virée Vélo Santé favorise la santé par l’activité physique, un programme Parrainage Jeunesse, nouvellement instauré pour l’édition 2016, a permis à 10 jeunes, provenant de deux écoles secondaires de la région, de participer à la Virée Vélo Santé, en étant soutenus financièrement par 10 parrains ou marraines touchés de près ou de loin par la cause de la santé.

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière désire remercier chaleureusement Les Entreprises Christian Arbour inc., partenaire en titre de l’événement, pour tout le soutien apporté à la Virée Vélo Santé. Notons que plusieurs partenaires ont fait de cet événement un succès, notamment Desjardins, CDE et les Services financiers Stéphane Morel inc. De plus, l’événement ne serait possible sans l’apport de nombreux bénévoles.

Merci à vous tous qui avez fait de cet événement une grande réussite!