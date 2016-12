Succès de l’événement Roulez en sécurité

Bridgestone Canada inc., - Usine de Joliette, félicite monsieur André Kind, gagnant de l’ensemble de pneus de marque Bridgestone ou Firestone tiré dans le cadre de l’événement Roulez en sécurité du 10 juin dernier. À l’approche des vacances estivales et des longs trajets en voiture, cet événement avait pour but de sensibiliser les automobilistes aux différents aspects de la sécurité routière et aux bonnes pratiques à mettre en application pour une utilisation efficace et sécuritaire de leurs pneus.

L’événement qui en était à sa première édition a attiré près d’une centaine d’automobilistes qui ont saisi l’occasion pour faire inspecter leurs pneus gratuitement par une équipe d’experts. Un technicien de GCR Canada, une division de Bridgestone Canada, était également sur place pour ajuster la pression des pneus qui n’étaient pas gonflés à la pression recommandée pour leur véhicule. Madame Geneviève Jetté, coordonnatrice locale en police communautaire de la

Sûreté du Québec MRC Joliette était également présente pour répondre aux questions des participants concernant les nombreux aspects reliés à la sécurité sur nos routes.

Gonflez

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de participer à l’événement, voici en terminant les 3 étapes simples d’un entretien sécuritaire des pneus à vous rappeler en tout temps. La pression des pneus devrait être vérifiée minimalement à tous les mois, ainsi qu’avant de longs trajets ou lorsque vous transportez une charge supplémentaire. Plusieurs personnes ne savent pas que la pression recommandée pour leurs pneus est indiquée à l’intérieur de la portière du conducteur.

Permutez

Les pneus devraient être permutés et balancés selon les recommandations du fabricant du véhicule ou à tous les 8 000 à 10 000 km.

Vérifiez

Les conducteurs devraient vérifier l’épaisseur des semelles pour s’assurer que leurs pneus ont suffisamment d’adhérence sur la route. Essayez le test du 0,25 $, qui est un truc efficace pour évaluer l’usure des pneus. Insérez simplement un 0,25 $ dans les rainures de la semelle, la tête du caribou vers le bas. Si vous voyez le museau du caribou, c’est qu’il est temps pour vous de magasiner un nouvel ensemble de pneus!