Joliette, municipalité amie des aînés

Soucieuse de l’épanouissement du troisième âge, la Ville de Joliette annonce l’obtention d’une aide financière de 18 000 $ octroyée par la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, pour le déploiement d’une politique municipale des aînés et d’un plan d’action certifié Municipalité amie des aînés (MADA) sur son territoire.

En ce sens et pour élaborer les grandes lignes de ces nouvelles actions, la Ville de Joliette procédera à une séance de consultation auprès des Joliettains et Joliettaines dans les prochains mois.

Municipalité amie des aînés

La démarche Municipalité amie des aînés, une initiative du ministère de la Famille, consiste à mettre un frein à l’âgisme et à favoriser la participation des aînés dans la collectivité. Elle permet également aux municipalités d’adapter leurs politiques, services et structures de façon à les soutenir et à les aider à vieillir en demeurant actifs.

L’adhésion à cette démarche se veut donc complémentaire aux services et activités déjà offerts par la Ville de Joliette aux personnes âgées. Parmi ceux-ci, notons les programmes destinés exclusivement aux 50 ans et plus, Gardons la forme et Viactive, ce dernier étant présenté en collaboration avec FADOQ Lanaudière. Un parcours d’exercices incluant 12 stations pour une remise en forme graduelle est également mis à leur disposition au parc Joseph-Édouard-Gervais (rue Juge-Guibault et place F.-H. Jones).

Un vélo une ville

Finalement, mentionnons que l’initiative citoyenne Un vélo une ville, principalement destinée au troisième âge, est de retour à Joliette pour une sixième année consécutive.

Ce service gratuit de balades de plaisance en triporteur vise notamment à améliorer les conditions de vie des aînés en brisant leur isolement et en favorisant leur participation active dans le développement social et économique de leur communauté. Du 30 mai au 25 septembre, il sera possible de réserver un transport en composant le 1 844 VELOETE (1 844 835-6383).

Pour plus de détails concernant les programmes Gardons la forme et Viactive, veuillez consulter le site Internet de la Ville de Joliette au www.ville.joliette.qc.ca, sous la section Loisirs et culture.