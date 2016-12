Inauguration d’un sentier éducatif et fête de la pêche 2016 dans la Forêt Ouareau : un succès malgré la pluie!

Le 5 juin dernier, la SDPRM procédait à l’inauguration officielle du nouveau sentier éducatif de la petite rivière du Nord, situé à Chertsey, dans le secteur Grande-Jetée du Parc régional de la Forêt Ouareau. Pour profiter de l’occasion, une activité de pêche avait aussi été organisée dans le cadre de la Fête de la pêche 2016 et du programme Pêche en herbe.

Cette activité d’initiation à la pêche a permis à trente (30) jeunes de recevoir une canne à pêche et un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans. Malgré la pluie, l’événement fut un succès! Près de 50 personnes ont participé à cette journée où le plaisir de pêcher était à l’honneur.

M. Gaétan Morin, président de la SDPRM, et M. Michel Surprenant, maire de Chertsey, ont procédé à la coupe du ruban protocolaire afin de marquer l’ouverture de ce nouveau sentier de deux (2) km qui permet aux visiteurs de découvrir cinq (5) panneaux d’interprétation portant sur l’omble de fontaine et son habitat. Longeant la petite rivière du Nord, ce sentier offre la découverte de plusieurs cascades, bassins et petites chutes dans un cadre naturel exceptionnel.

« Ce projet de sentier, c’est un investissement total de 12 304 $, ce qui inclut une subvention de 9 087 $ du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il fut réalisé en complémentarité de nos autres investissements dans le secteur, dont notamment le projet du pont multifonctionnel sur la rivière Ouareau. Le parc peut ainsi en offrir pour tous les goûts » a précisé monsieur Gaétan Morin.

De son côté, M. Surprenant a mentionné que la municipalité de Chertsey supporte ce projet depuis son tout début. « Ce type d’activité est une nouveauté pour le parc et elle s’adresse spécifiquement à la clientèle familiale. Ce sera un atout pour Chertsey et une activité de plus à offrir aux campeurs qui séjournent dans ce secteur du parc. Dès le départ, ce projet a reçu notre appui et c’est avec fierté que je participe aujourd’hui au lancement! »



La SDPRM tient à remercier les partenaires qui ont rendu ce projet possible, soit les Aménagements Écozones, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Fondation de la faune. Pour connaître davantage sur les parcs régionaux de la Matawinie, visitez le www.parcsregionaux.org.