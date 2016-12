Le Tournoi de tennis Avenir Santé au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Dre Virginie Plante, médecin d’urgence au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL), est heureuse de s’associer à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière en organisant un Tournoi de tennis appelé Avenir Santé, dont les profits seront remis à la fondation pour le département de l’urgence du CHRDL. L’événement aura lieu le samedi 17 septembre 2016 au parc Saint-Jean-Bosco et se veut en collaboration avec l’École de tennis Tennis Évolution.



« C’est un plaisir d’organiser un événement au profit de la fondation. J’invite tout le monde, amateurs de tennis, débutants ou experts, à participer à ce tournoi amical! Inscrivez-vous dès maintenant, puisque les places sont limitées; premier arrivé, premier servi! Améliorer les soins et les services offerts au département pour lequel je travaille me tient vraiment à cœur! Merci d’embarquer dans mon aventure et de faire la différence pour la communauté d’ici! », souligne Dre Plante.



L’inscription est au coût de 20 $ et les participants s’engagent à amasser 100 $ minimum en dons pour le département de l’urgence. S’il y a de la pluie le 17 septembre, le tournoi est remis au lendemain. Toutes les catégories de jeu sont acceptées.



Pour s’inscrire et avoir accès aux détails de l’activité, rendez-vous au www.votrefondation.org/activites/tournoidetennis.