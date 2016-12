Une corvée qui en valait la peine

Au lendemain de la corvée effectuée dans la nouvelle réserve naturelle du chemin des Prairies à Joliette, on peut affirmer que la vingtaine de bénévoles présents ont eu raison de se déplacer!

En plus des citoyens, plusieurs employés de la cimenterie de Joliette (Groupe CRH Canada inc.) et de la Ville de Joliette ont répondu bénévolement à l’appel pour embellir les lieux et éliminer les déchets néfastes laissés pour compte sur le terrain.

En tout, l’équivalent de quatre (4) boîtes de camion ont été remplies de métal de toute sorte, de vitre, de briques et autres détritus trouvés sur le 550, chemin des Prairies. La Ville de Joliette tient donc à remercier de tout cœur tous ceux et celles qui ont pris part à cette corvée!

Une corvée pour la réserve naturelle Marie-France Pelletier

Rappelons que plus tôt ce printemps, après avoir acquis l’immeuble situé au 550, chemin des Prairies, la Ville de Joliette y confirmait l’établissement d’une réserve naturelle, un projet d’envergure rendu possible grâce à la contribution financière de Groupe CRH Canada inc. (CRH Canada).

Le 6 juin, le conseil municipal de la Ville de Joliette précisait le nom décerné à cette nouvelle réserve en l’honneur d’une employée qui fût marquante à la Ville, Mme Marie-France Pelletier. Très impliquée dans la protection des arbres et des végétaux sur le territoire, elle aura été la première femme col bleu ainsi que la première horticultrice, avant de succomber à un cancer en 2014.

Pour la corvée, le père de Mme Pelletier n’a pas hésité à enfiler bottes et gants de travail pour apporter son soutien et embellir le lieu qui porte désormais le nom de sa fille.