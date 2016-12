Ste-Marcelline-de-Kildare prend un virage vert et roule électrique

En matière d’environnement, Ste‑Marcelline-de-Kildare a souvent été précurseur des tendances et se distingue régulièrement par ses résultats remarquables. Aujourd’hui, l’achat d’une voiture électrique par la municipalité représente un point déterminant dans ses approches d’intervention et de gestion.



L’environnement est une préoccupation majeure pour les élus de Ste-Marcelline-de-Kildare qui s’efforcent, depuis plusieurs années, à ce que soient mis en œuvre des actions concrètes pour maintenir un cadre de vie de qualité pour l’ensemble des citoyens. Par exemple, depuis 2006, la municipalité participe au programme de récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) et opère depuis 2011 l’Écocentre de Ste-Marcelline. Cette année, 4 161 kg de RDD ont été récupérés, ce qui représente une augmentation de 112 % comparativement à l’an dernier. Aussi, depuis bientôt 10 ans la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare s’intéresse de près à la santé de ses lacs. En été, des échantillons d’eau sont régulièrement analysés afin de déterminer et de suivre l’état trophique des plans d’eau. De même, il est possible de consulter sur le site web de la municipalité les différentes spécificités de l’eau pour chaque lac tel que sa température, son oxygénation, son pH, la présence de coliformes fécaux ou de phosphore. De plus, cela fait 5 ans que le conseil municipal de Ste-Marcelline-de-Kildare peut être qualifié de sans papier. Chacun des conseillers de même que le maire possède un ordinateur portable et n’imprime ainsi pratiquement aucun document.



En 2015, l’équipe de Ste-Marcelline-de-Kildare a accueilli à sa direction générale, Chantal Duval, qui possède une formation universitaire en biologie et au poste de responsable de l’environnement et de l’urbanisme, madame Mélanie Beauchesne qui détient un baccalauréat en biologie de même qu’une maîtrise en aménagement du territoire. Madame Catherine Lochou-Berthiaume, étudiante à la maîtrise en science de l’environnement se joint également à l’équipe pour l’été 2016. «Les embauches de ces femmes éprises des enjeux environnementaux et possédant de grandes compétences en gestion des écosystèmes représentent une valeur ajoutée pour la mise en œuvre de solutions durables et écologiques aux problématiques municipales.» explique monsieur Gaétan Morin, maire de la municipalité.



De même, aujourd’hui, en plus de l’achat d’une voiture électrique qui sera régulièrement utilisée par l’équipe en charge des dossiers d’environnement et d’urbanisme, la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare implantera au cours des prochains mois des mesures de protection de l’environnement et des écosystèmes de proximité. Un plan d’action pour la préservation des lacs et des bandes riveraines est présentement en cours d’élaboration. Des rencontres à ce sujet avec les associations de lacs ont déjà eues lieu et doivent se poursuivre dans les prochains mois. La municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare innove également par la mise en œuvre d’un projet-pilote de gestion des vidanges des fosses septiques. Le but de ce projet est d’assurer le respect de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec et son règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Aussi, dès le mois d’août, le bulletin municipal, La Page municipale, sera imprimé sur du papier recyclé.

Enfin, précisons que des objectifs de sensibilisation et d’éducation de la population sur les enjeux environnementaux et de protection des écosystèmes guident maintenant les actions et interventions de la municipalité. À titre d’exemple, la municipalité a, cette année, invité lors de la Journée de l’environnement un spécialiste du jardinage et ainsi qu’un arboriculteur à venir rencontrer et conseiller les citoyens.



«L’adoption de meilleures pratiques de consommation de l’énergie, de gestion de nos déchets et de protection de l’environnement sont des démarches essentielles pour l’amélioration de la qualité de vie de nos citoyens.» explique le maire, monsieur Gaétan Morin. «Pour une municipalité, un virage vert signifie la prise en charge d’objectifs sociaux et environnementaux. À Ste-Marcelline, nous avons un cadre de vie enchanteur, un patrimoine écologique riche, il importe donc de le préserver.» poursuit monsieur Marcel Thériault, conseiller municipal responsable des dossiers environnementaux.