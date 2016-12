Plus de 210 000 $ pour les Défis têtes rasées Leucan dans Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès des éditions des Défis têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM, qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Le Défi têtes rasées Leucan qui s’est déroulé le 12 juin dernier au Service d’incendie de Saint-Jacques a permis d’augmenter le compte avec les 10 000$ amassés et les 35 courageux participants. Jusqu’à maintenant, le total dans la région couverte par Leucan Laurentides-Lanaudière s’élève à plus de 300 participants qui ont posé le geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer, et qui ont permis d’amasser la somme de 210 000 $.

Leucan est en bonne voie d’atteindre son objectif de 4,5 millions de dollars pour la province avec plus d’une trentaine d’autres sites de rasage officiels à venir d’ici l’automne, notamment à Mont-Laurier, Saint-Eustache et Joliette en septembre prochain. Il est également possible d’organiser un Défi en solo, en famille ou entre amis et collègues dans le cadre d’un Défi personnalisé, et ce, à tout moment de l’année.

Le Défi têtes rasées Leucan du Service d’incendie de Saint-Jacques, a été, comme à son habitude, fort en émotion, mais aussi empreint d’une très belle énergie. Les pompiers et les bénévoles font en sorte de rendre l’expérience des plus agréables et chaleureuses. Les participants sont donc accueillis comme dans une belle et grande famille. Les participants, généreux et courageux, sont très importants pour la réussite de l’événement. D’année en année, ce sont de nouveaux visages ou des habitués qui s’y rendent fièrement avec l’argent qu’ils ont recueilli en dons auprès de leur entourage.

« Le Défi têtes rasées est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour amasser des dons pour offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. Les participants, de par leur geste de se faire raser la tête, démontrent leur soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.», informe Luc Charpentier, coordonnateur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière.

Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant, de se raser la tête pour les enfants atteints de cancer. « Au Québec, près d’une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. En participant au Défi et en amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous! », exprime Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi pour une 5e année consécutive.

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de l’édition du Service d’incendie de Saint-Jacques une réussite. Soulignons également l’implication du nouveau présentateur de l’événement, PROXIM, de Mia, qui pour une 2e exclusivité les boucles d’oreilles de l’espoir, un bijou vendu au profit de l’Association et aussi la contribution des généreux partenaires régionaux, tels le Service d’incendie de Saint-Jacques, la municipalité de Saint-Jacques, M103,5FM, Imagi Affichage, le salon de coiffure Rochon, Destination Beauté, la Barbière du village et plusieurs autres.