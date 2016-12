La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière lance sa première campagne de financement « Donnez avec coeur »

Le lancement de la première campagne majeure de financement de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a eu lieu le jeudi 9 juin dernier au Château Joliette. C’est avec une grande fierté et beaucoup d’émotions que la fondation et tous les acteurs majeurs de la campagne ont dévoilé le montant amassé à ce jour : 7 000 000 $, soit 70 % de l’objectif total. Un exploit ! Donnez avec coeur : c’est ce que les entreprises, les philanthropes et le grand public sont invités à faire pour réussir à atteindre la cible de 10 millions de dollars sur cinq ans, soit de 2016 à 2020.



Monsieur Daniel Castonguay, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, a profité de l'occasion pour remercier toutes les personnes impliquées dans cette première campagne majeure. « Merci à chacun d'entre vous pour votre précieuse contribution qui permettra l'achat d'équipements spécialisés pour la clientèle recevant des soins et services en santé et services sociaux dans la région. Le coup d'envoi est lancé, merci pour votre grande générosité! »



Monsieur Alain Caron, président de la fondation, et madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation, ont également annoncé les sept projets qui auront un impact direct sur la qualité de vie de milliers de nos proches :

- Obtention d’équipements pour le service d’endoscopie;

- Création d’une aile de cliniques externes spécialisées (Clinique de l’œil et gynécologie);

- Investissements dans les centres d’hébergement;

- Optimisation et réaménagement du service d’hémodialyse;

- Agrandissements des services de cardiologie et de pneumologie;

- Rajeunissement de la Clinique externe en santé mentale;

- Acquisition de nouveaux équipements et implication dans des projets.



Le lancement a convié plusieurs gens d’affaires impliqués dans cette campagne de financement, dont les coprésidents monsieur Alain Chalut, président du Groupe Chalut, et monsieur Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette. La campagne est également appuyée par Dr Michel Dunberry, chef du département de chirurgie du CHRDL, et par plusieurs généreux donateurs de la région.

Le lancement était coanimé par madame Caroline Martel, directrice générale de la fondation, et le comédien et auteur-compositeur-interprète monsieur Jean-François Beaupré, qui s’implique activement dans cette campagne à titre de porte-parole bénévole. Étant lui-même originaire des environs, il a profité de l’occasion pour lancer un vrai cri du cœur : « Il n’y a pas un instant à perdre, pour tous ces gens qui vous sont chers, pour notre population qui requiert des soins et des services de santé, aidez-nous à amasser des fonds et Donnez avec coeur. »