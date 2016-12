Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière félicite les lauréats de sa région pour les Prix d’excellence

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, ont dévoilé le 2 juin dernier le nom des lauréats de l’édition 2016 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière tient à féliciter chaleureusement les deux lauréats de sa région qui ont été honorés au cours de cette cérémonie pour leur contribution significative à l’amélioration des soins et des services offerts à la population.

Les lauréats de la région

Vélo-tours

Le besoin d’appartenance à la communauté est encore très présent chez plusieurs personnes aînées, de même que leur intérêt pour les loisirs et le plein air. C’est pourquoi le CISSS de Lanaudière a démarré un projet novateur et gratuit visant à faire en sorte que ces personnes puissent sillonner les rues de leur quartier, sur des vélos adaptés, grâce à des pédaleurs.

Ainsi, les aînés gardent un contact privilégié avec leur communauté, de même qu’avez la génération de pédaleurs. Ce service est offert aux personnes âgées en perte d’autonomie dans sept centres d’hébergement de la région. Ce projet a mobilisé des thérapeutes en réadaptation physique, physiothérapeutes, ergothérapeutes, techniciens en loisirs et des intervenants qui ont mis en place ce projet novateur. Ce projet a valu une mention d’honneur au CISSS de Lanaudière dans la catégorie « Personnalisation des soins et services ».

Le Courrier Plume-Images

Le Courrier Plume-Images, une initiative du Carrefour Familial des Moulins, permet aux enfants de 6 à 12 ans d’exprimer leurs joies, leurs peines, leurs questionnements et de dénoncer une situation difficile vécue de façon volontaire et confidentielle, par le biais d’un réseau postal unique.

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, treize écoles primaires ont pris part au projet, totalisant 4 000 messages d’élèves, représentant 3 500 heures de bénévolat, en plus d’apporter des retombées positives dans la vie de l’enfant. Les bénévoles proviennent de divers milieux, dont l’éducation et la santé, et possèdent tous une bonne connaissance dans le développement de l’enfant. Le succès de cette initiative a eu des échos dans plusieurs autres écoles de la région qui souhaitent mettre de l’avant un projet similaire. Ce projet a obtenu le prix d’excellence dans la catégorie « Impact sur la communauté ».

région aient pu recevoir ces prix. Notre personnel et nos partenaires se dévouent au quotidien pour offrir les meilleurs soins et services à la population. Cet événement aura été certainement un incitatif à poursuivre leurs efforts. Je félicite tous les gagnants, mais également tous ceux et celles qui ont soumis une candidature cette année. Ces initiatives, qu’elles soient récompensées ou non, portent leurs fruits auprès de la population qui bénéficie de soins et de services, et c’est leur santé, et leur bien-être, qui guident chacune de nos actions », a pour sa part fait savoir M. Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

« À cet égard, je tiens à remercier les équipes du CISSS de Lanaudière qui ont soumis les projets : Infirmière gériatrique en soutien à la première ligne et Continuum de services intégrés pour les enfants ayant un problème de langage et leur famille. »

Les Prix d’excellence

La remise des Prix d’excellence est un événement qui vise à faire connaître et rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires. Il s’agit aussi d’une occasion de rendre hommage à deux personnes qui ont fait carrière respectivement au sein des établissements et des organismes communautaires, et dont les accomplissements ont rejailli sur l’amélioration de la qualité des soins et des services.

« Il est admirable de voir émerger des initiatives heureuses entreprises par des personnes qui ne craignent pas d’innover, de multiplier les efforts, de mobiliser leurs équipes pour sortir des sentiers battus et proposer de nouvelles avenues en vue d’améliorer les soins et les services offerts à la population québécoise. Les Prix d’excellence sont une occasion de reconnaître à grande échelle ces personnes d’exception qui se démarquent au quotidien, au sein de leurs unités de soins et de services respectives et qui, par leur action, contribuent à améliorer le système de santé du Québec », a déclaré le ministre Barrette.

« Il ne peut y avoir de véritable innovation sans au préalable des personnes qui proposent le changement, et qui le portent. Les Prix d’excellence mettent en lumière ces hommes et ces femmes qui sont des leaders, et qui ont le courage d’améliorer les pratiques et de développer des approches novatrices, plus efficaces, avec une dimension toujours plus humaine, au profit des usagers du réseau. Nous savons à quel point introduire le changement est un défi. Ces personnes y sont arrivées, sans doute animées par une volonté et une détermination de fer. C’est un honneur pour moi de leur remettre cette marque de reconnaissance pleinement méritée », a ajouté madame Charlebois.

La liste des lauréats pour l’ensemble des régions du Québec peut être consultée en ligne sur le site du Ministère : www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence/